Hilfe für Jugendliche: Katja Glomm ist die neue Streetworkerin im Kiju

Hilfe für Jugendliche ist Katja Glomm wichtig. Sie ist die neue Streetworkerin beim Humanistischen Regionalverband, unterstützt Teenager und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren.

Hilfe ohne Grenzen

„Jugendliche brauchen jemanden, der für sie einsteht, auch wenn sie mal nicht wissen, wie es weitergeht. Ich will sie für ihren Lebensweg stärken und ihnen zuhören. In diesem Beruf kann ich alles machen, was für junge Leute gut ist. Dabei gibt es keine Grenzen“, sagt die Brandenburgerin.

Die 40-Jährige betrachtet ihr neues Büro im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) und freut sich auf neue Projekte. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein Sticker, der die Aufschrift „Soziale Arbeit ist wie helfen, nur krasser“ trägt. Es sind Worte, an die Katja Glomm glaubt, denn sie bezeichnet sich als Optimistin.

Katja Glomm ist die neue Streetworkerin im Kiju. Quelle: André Großmann

Hoffnung auf ein neues Netzwerk

„Ich weiß, wie schwierig es sein kann, sich in Lebenssituationen zu verwirklichen. Ich glaube, dass es möglich ist, aus jeder Lage etwas Positives zu machen. Doch dieses Ziel können wir nur gemeinsam als Team erreichen, deshalb ist es wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Es ist immer gut, aufeinander zuzugehen, statt übereinander zu reden“, sagt die Brandenburgerin.

In den nächsten Wochen läuft sie mit ihrer Kollegin Denise Rexhausen durch Hohenstücken und andere Brandenburger Stadtteile, sucht Treffpunkte von jungen Menschen, spricht mit ihnen und hört zu.

Reise in die Vergangenheit

Für Katja Glomm ist ihr euer Job auch eine Reise in die Vergangenheit. Sie ist zwischen 1986 und 1998 in der Kopenhagener Straße aufgewachsen, hat ihr Abitur am ehemaligen Friedrich-Grasow-Gymnasium absolviert und kennt noch viele Ecken des Stadtteils.

„Natürlich hat sich Hohenstücken verändert. Trotz der Vorurteile und des schlechten Rufs passieren hier aber viele positive Dinge. Und wenn Akteure des Stadtteils als Team zusammenarbeiten, kann noch mehr Gutes entstehen“, sagt Katja Glomm.

Ansprechpartner und Unterstützerin

Sie ist gespannt auf die nächsten Wochen. Denn in ihrem neuen Job berät die Streetworkerin Jugendliche mit Problemen in der Schule, im Elternhaus. Sie betreut Veranstaltungen, hilft bei Anträgen für das Kindergeld und die Wohnungssuche, vermittelt Ansprechpartner bei Ämtern. Die Gäste im Kiju haben sich schon an die neue Mitarbeiterin in der Willibald-Alexis-Straße 28 gewöhnt.

Leon-Philipp Palent und Streetworkerin Katja Glomm spielen im Kiju Schach. Quelle: André Großmann

„Es ist richtig cool, dass sie mit mir Schach spielt. Da lerne ich gleich dazu“, sagt Leon-Phillipp Palent. Minuten später sitzt Katja Glomm mit der 19-jährigen Pia Moderegger auf dem Hof. Sie absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kiju und spricht mit der neuen Streetworkerin über ihre Arbeit.

„Streetwork ist nicht nur Arbeit auf der Straße, jedes Gespräch ist wichtig. Ich hoffe, dass ältere Menschen Verständnis für Teenager haben, denn sie waren auch mal jung. Die Jugendlichen sollen in den öffentlichen Raum, da gehören sie hin“, sagt Katja Glomm.

Info: Jugendliche und junge Erwachsene erreichen Streetworkerin Katja Glomm per E-Mail an k.glomm@humreg.de und telefonisch unter 015777863512.

Von André Großmann