Bensdorf

Immer mehr Kinder gehen in die Kita Bensdorf und dieser Trend macht Julia Merten glücklich. Sie ist die neue Leiterin der Kindertagesstätte, arbeitet seit 2014 im Team und erlebt einen Boom.

Mehr Kinder und Erzieher

„Wartelisten gab es bei uns zwar schon länger, die Nachfrage wächst immer weiter. Wir sind voll ausgelastet“, sagt sie der MAZ. In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Erzieher von vier auf acht verdoppelt.

Henry zeigt Kitaleiterin Julia Merten, wo es langgeht. Quelle: André Großmann

Zum Dienstbeginn von Julia Merten betreuten die Angestellten noch 35 Kinder, jetzt sind es 43. Anfragen für Kitaplätze kommen aus Wusterwitz, Bensdorf aber auch aus Plaue. Weil das so ist, baut die Kita-Leitung Räume aus und erweitert diese bis zum Ende des Jahres. Julia Merten hat ihren Traumjob gefunden, obwohl die Corona-Pandemie sie vor viele Herausforderungen stellt.

Studiengang Kitamanagement

„Ich liebe diese Arbeit, weil ich sehe, wie Kinder aufwachsen und wie schnell sie lernen. Unsere Mitarbeiter helfen den Kleinen in schwierigen Situationen, sind bei Erfolgserlebnissen dabei und können mit den Eltern viel bewegen. Weil ich schon länger den Wunsch hatte, aktiv mitzugestalten, stelle ich mich jetzt der neuen Aufgabe“, sagt die 33-Jährige.

Sie will die Kita in der Bensdorfer Lindenstraße weiterentwickeln und studiert deshalb ab September Kitamanagement an der Fachhochschule (FH) Potsdam. Dabei lernt die Brandenburgerin Grundlagen der Betriebswirtschaft, Kommunikationsstrategien und Methoden des Mitarbeitermanagements kennen.

Wunsch nach mehr Normalität

Die neue Kita-Leiterin möchte eine Atmosphäre schaffen, in der sich Kinder und Eltern wohlfühlen und in der ihre Sorgen und Ängste akzeptiert sind. In Zeiten von Delta-Variante und steigender Inzidenzen will Julia Merten keine Prognose für den Kitabetrieb im Herbst und Winter abgeben. Sie hofft aber auf Normalität und wünscht sich, dass mehr Nähe möglich ist.

„Für das Krippenteam wäre es schön, wenn sie die Kinder wieder mit etwas Nähe abnehmen und übergeben könnten. Die Kleinen brauchen den Kontakt. Wir machen aber das Beste aus jeder Situation und passen unser Hygienekonzept an“, sagt Julia Merten.

Mehr lokale Projekte

Dann äußert sie sich zu den Diskussionen um den Impfverzicht der Kita-Mitarbeiter. „Bei uns ist jetzt ein Großteil der Beschäftigten geimpft. Ich bleibe aber dabei: Es ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich impfen lässt“, sagt die Kita-Leiterin.

Wichtig ist ihr die Zusammenarbeit mit Akteuren aus Bensdorf. Sie will stärker mit dem Familienzentrum Wusterwitz zusammenarbeiten, plant Bastel- und Malstunden mit Koordinatorin Miriam Wlodarski. Auch eine Kooperation mit der Bensdorfer Feuerwehr zur Brandschutzerziehung ist denkbar. „Wir müssen mehr aus den Ressourcen schöpfen, die wir hier in der Umgebung haben. Denn sie hat viel Potenzial“, sagt Julia Merten.

Dann spielt sie mit dem zweijährigen Henry, läuft nach draußen und hat ihren Lieblingsort gefunden. Im Hof liegt der sogenannte Rodelberg, auf dem die Kinder im Winter Schlitten fahren und im Sommer Eiertrudeln spielen. „Beim Frühstück mit den Kindern sehen wir die Pferde auf der Koppel und die aufgehende Sonne über den Feldern. Es ist so idyllisch bei uns, ein wenig wie im Urlaub“, sagt Julia Merten.

Von André Großmann