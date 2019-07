Brandenburg/H

Bunte Zahlen, Bilder lachender Menschen und Sonnenstrahlen machen die sechsjährige Lilly Koslosky glücklich. Die Brandenburgerin betrachtet ihr neuestes Geschenk im Slawendorf und blickt gemeinsam mit Mutter Katrin auf eine neue Schultüte.

Zur Galerie 40 Kinder aus sozial schwachen Familien freuten sich beim Schultütenfest im Slawendorf über Geschenke. Den Inhalt ihrer Schultüten wollen sie nutzen.

Katrin Koslosky öffnet die Schleife, nach wenigen Sekunden erblicken Mutter und Tochter Mappen, Puzzle, Hefter, Stundenpläne, Pflasterboxen, Schlüsselbänder, Stifte, Pinsel und Süßigkeiten. „Das ist richtig klasse, nur etwas bunter könnte die Tüte noch sein“, sagt Lilly Koslosky der MAZ.

Unterstützung für den Schulstart

Helfer packten für das Schultütenfest im Slawendorf einhundert Exemplare, die sie an sozial schwache Familien verteilen, Unternehmen spendeten Gelder für die Bereitstellung der Schultüten. „Wir wollen eine Unterstützung bieten, für den Wechsel von der Kindertagesstätte zur Schule und wünschen viel Spaß beim Lernen“, sagt der Leiter des Brandenburger Jobcenters Michael Glaser. Die Tüten wurden von Hortkindern der Wir-Grundschule bemalt. „Kinder helfen also Kindern“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe.

Weniger Gäste als 2018

Von 130 kontaktierten Eltern sind 40 in das Slawendorf gekommen, im Jahr zuvor waren es 45. „Das ist etwas schade, aber nicht zu ändern, es ist ja Ferienzeit. Für die Kinder ist es ein Highlight, sie waren alle begeistert“, sagt Gabriele Bischoff vom Jobcenter. Sie gestaltete ihre eigene Schultüte mit einem Auto, Schmetterling und Blumen. „Ich hätte mir als Kind auch eine so schöne Schultüte gewünscht“, sagt die Brandenburgerin. Doch was passiert mit den übrig gebliebene Exemplaren? „Die werden in Kisten gepackt und im Jobcenter gelagert“, sagt Bischoff.

Ort für nächstes Fest noch unklar

Sie bestätigt, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Festes geben wird. Wo die Veranstaltung stattfindet, ist aber noch unklar. „Der Marienberg ist auch ein toller Veranstaltungsort, wir werden sehen“, sagt sie der MAZ.

Katrin Koslosky hofft, dass sich Tochter Lilly weiter auf ihren ersten Schultag in der Theodor-Fontane-Schule freut. „Sie ist sehr wissbegierig und fragt andauernd, wann ihre Einschulung beginnt“, sagt die Brandenburgerin der MAZ. Ihren Schulweg kennt die Sechsjährige bereits, da sie nur wenige Meter entfernt wohnt. In den Ferien will Lilly Buntstifte aus ihrer neuen Schultüte nutzen, um „neue, bunte Bilder zu malen.“

Von André Großmann