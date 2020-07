Hilfe für Kinder: So läuft die erste Schulstarterparty der Havelstadt

Brandenburg/H

Ein Fest für Kinder und Eltern ist ihr Ziel. Deshalb packen Ehrenamtler der Initiative „Kleiderursel“ Süßigkeiten, Stifte, Textmarker in Kartons und planen die erste Schulstarterparty der Havelstadt.

Spaß für Kinder

„Jedes Kind soll etwas zu feiern haben, auch in schwierigen Zeiten. In den letzten Monaten mussten Jungen und Mädchen auf viele Dinge verzichten, konnten ihre Freunde nicht sehen oder mal spontan auf dem Spielplatz toben. Deshalb wünsche ich mir, dass alle Kinder bei unserer Feier einen schönen Tag erleben“, sagt Ehrenamtlerin Nancy Petsch.

Der Neunjährige Erik Bode nickt und stellt fest, wie schwer ihm der Corona-Alltag in den letzten Monaten gefallen ist. „Ich hatte soviel Energie, wollte raus, mich bewegen. Weil ich meine Freunde nicht sehen konnte, habe ich dann sehr viel am Handy gespielt. Zum Glück ist das jetzt anders und ich kann wieder raus und Fußball spielen“, sagt der Brandenburger. Er freut sich auf das Ende der Sommerferien, will mit Klassenkameraden auf dem Hof der Gebrüder-Grimm-Grundschule spielen und klettern.

Joshy Petsch (links) und Erik Bode freuen sich auf das neue Schuljahr. Quelle: André Großmann

Wunsch für das neue Schuljahr

Der Zehnjährige Joshy Petsch hört ihm zu und besucht nach den Sommerferien die fünfte Klasse. Er hat einen Wunsch für das neue Schuljahr. „Ich hoffe, dass alle Klassenkameraden zusammen Unterricht haben und nicht nochmal in kleinen Gruppen. Es ist schöner, Aufgaben in der Schule zu erledigen, als Zuhause“, sagt der Brandenburger.

Ehrenamtlerin Claudia Kühn spricht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Die 42-Jährige stellt fest, dass „einige Eltern wegen der Kurzarbeit weniger Geld haben“. Sie weiß, dass eine Einschulungsfeier „schnell mal mehrere hundert Euro kostet, weil Ausgaben für die Schulmappe, Kuchen und schöne Kleidung anfallen.“

Helfer sammeln Spenden

Damit kein Besucher vor dem Schulstart finanzielle Sorgen hat, haben die Planer vom Team der „Kleiderursel“ per Facebook Spenden gesammelt und Gelder in Höhe von 450 Euro für Hilfsmittel investiert. „Wir haben Lineale, Dreiecke, Pflaster, Pinsel und jeder bekommt etwas ab, solange der Vorrat reicht“, sagt Nancy Petsch.

So sehen die Geschenke für Gäste der Schulstarterparty aus. Quelle: André Großmann

Erik Bode und Joshy Petsch testen vorab die Stifte, zeichnen Bilder und sehen sich den Inhalt der Schultüten an. „Hoffentlich können wir vielen Kindern eine Freude machen, wenn sie am Glücksrad drehen, basteln oder Steine bemalen. Ich helfe auf jeden Fall und grille mit meinem Vater für die Gäste“, sagt Joshy Petsch.

Info: Die erste Schulstarterparty findet Sonntag, den 9. August von 10 bis 13 Uhr statt. Besucher feiern im Freien, vor den Räumen der sozialen Initiative „Kleiderursel“ an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in Hohenstücken-Nord. Spenden sind noch möglich, Infos unter: 0174 1924838.

Von André Großmann