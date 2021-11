Brandenburg/H

Brandenburger Kinder sind traurig und enttäuscht, weil das Projekt der Schulkrankenschwestern zum Ende des Jahres ausläuft und Geld für das Modellprojekt fehlt.

Fraktionen sind sich einig

Doch jetzt gibt es neue Hoffnung. In Brandenburg an der Havel haben Mitglieder mehrerer Fraktionen einen gemeinsamen Antrag erarbeitet. So fordern Kommunalpolitiker von SPD, CDU, Grüne, Die Linke und Freie Wähler jeweils eine Schulgesundheitsfachkraft an drei Brandenburger Schulen.

So soll ab dem 1. Januar 2022 eine Fachkraft für 30 Stunden pro Woche an der Nicolaischule, der Otto-Tschirch-Oberschule und der Gebrüder-Grimm-Grundschule arbeiten. Bislang gab es in Brandenburg an der Havel nur zwei Schulkrankenschwestern. Insgesamt würde eine Schulkrankenschwester pro Jahr um die 29.000 Euro kosten.

Stadt Erkner als Vorbild

Britta Kornmesser hofft auf den Erhalt der Schulkrankenschwestern. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Wir nehmen die Stadt Erkner als Vorbild für den Antrag und haben als SPD-Fraktion die Initiative ergriffen. Dort haben die Stadtverordneten beschlossen, die Schulkrankenschwestern kommunal zu finanzieren. Das wollen wir jetzt auch hier ermöglichen“, sagt die Brandenburger Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Britta Kornmesser.

Sie will prüfen lassen, ob Gelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst abrufbar sind. Hier stellt der Bund bis 2026 für das Land Brandenburg insgesamt 94 Millionen Euro zur Verfügung. Studien belegen, dass sich die Schulgesundheitsfachkräfte rechnen können.

Für die Kinder an der Gebrüder-Grimm-Grundschule ist die Sache klar. „Wir brauchen Frau Mauß. Sonst haben wir niemanden, der uns hilft, wenn der Bauch, der Kopf und die Seele schmerzt“, sagt Joshua Petsch. Die Mitglieder der Fraktionen stimmen am 24. November in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) über den Antrag ab.

Von André Großmann