Hilfe für Kinder: Trainer geben an der Wusterwitzer Grundschule Tipps gegen Mobbing

Gewalt, Streit und Beleidigungen gehören auch an der Wusterwitzer Grundschule zum Alltag. „Mobbing gibt es an jeder Schule, leider auch bei uns. Einige Schüler haben trotz Handyverbots Videos gemacht, in denen zu sehen ist, wie sich Schüler prügeln. Oft entdeckt man ja nur die Spitze des Eisberges. Wir wollen nicht, dass die Lage eskaliert, sondern Kindern, Eltern und Lehrern frühzeitig helfen. Sie alle sollen wissen, was gegen Mobbing hilft“, sagt Schulleiterin Heike Ohsmann.

Boxtraining für das Selbstbewusstsein

Christoph Teege, Christine Pohl und Konrad Brühl (von links) haben Tipps gegen Mobbing. Quelle: André Großmann

Weil das so ist, sind die Mitarbeiter des Pohlibri-Verlags zum ersten Mal an der Wilhelm-Götze-Schule. Sie erklären Dritt- und Viertklässlern in Workshops, wie diese mit ihren Gefühlen umgehen, zeigen Atemtechniken zur Entspannung, Kinder powern sich anschließend beim Boxen aus.

Coach Christoph Teege trainiert Kinder in der Turnhalle und sieht ihnen zu. Für ihn hilft das Boxen, Grundschüler selbstbewusster zu machen. „Mobbing heißt Ausgrenzung. Wenn ich aber weiß, wie ich meine Kraft einsetzen kann, verhalte ich mich selbstbewusster. Ich ärgere andere seltener und lasse mich auch kaum ärgern“, sagt der 40-Jährige. „Jetzt weiß ich, dass ich sofort laut um Hilfe rufe, wenn mich jemand belästigt“, sagt der Viertklässler Lukas.

Jedes sechste Kind Opfer von Mobbing

Christoph Teege hofft, dass Kinder bei Konflikten mit ihren Eltern und Lehrern reden. Er schätzt, dass jedes sechste Kind Opfer von Mobbing ist. Momentan hat die Wilhelm-Götze-Schule um die 600 Schüler.

Pohlibri-Geschäftsführerin Christine Pohl macht klar, dass Mobbing nur möglich ist, wenn andere es zulassen. „Der Täter ist kein großer schwarzer Mann mit Maske, es kann jeder sein. Und oft finden wir die Schuldigen nicht, sondern leider nur die Opfer“, sagt sie der MAZ.

Christine Pohl erklärt Schülern, welche Streittypen es gibt. Quelle: André Großmann

Coach Konrad Brühl macht klar, dass die Lage nicht eskalieren muss, wenn Kinder unterschiedliche Meinungen haben. „Kinder müssen lernen, über ihre Emotionen zu reden. Oft schaukeln sie sich hoch, bis die Lage wie ein Vulkan explodiert“, sagt er.

Brühl empfiehlt den Schülern, ihre Meinung zunächst per Ich-Botschaft zu erklären. Anschließend sollen sie ihren Gesprächspartner fragen, warum er andere Ansichten hat und zuhören, um ihn besser zu verstehen.

Opfer bleiben meist still

Christine Pohl weiß aber, dass die Realität oft anders aussieht. „Die Opfer von Mobbing outen sich oft nicht. In unseren Projekten werden die Kinder erst langsam offener. Dann aber reden sie über ihre Ängste und wir können besser auf sie eingehen“, sagt Pohl.

So erfährt Konrad Brühl von einem Drittklässler, der häufiger von seinem Vater und dem Fußballlehrer angeschrien wird und weint. Der Trainer wendet sich daraufhin an die Lehrer. Christine Pohl hofft, dass die Pädagogen „wie ein Detektiv handeln, zuhören und bei Konflikten dazwischen gehen“.

Mehr Hass im Internet

In Corona-Zeiten mit Homeschooling und Distanzunterricht steht das Team des Anti-Mobbing-Projekts vor neuen Herausforderungen. „Es gibt immer mehr Mobbing im Internet und leider auch böse Menschen, die Kindern schaden wollen. So wie Erwachsene lernen, ein Auto zu bedienen, sollten Kinder auch lernen, das Handy zu bedienen. Einige Erwachsene schreiben Kinder gezielt an, nutzen ihr Vertrauen aus und planen schlimme Dinge“, sagt Christoph Teege.

Christoph Teege zeigt Kindern, wie sie boxen. Quelle: André Großmann

Regeln für Kinder

Er und Christine Pohl empfehlen Eltern, klare Regeln für die Nutzung des Smartphones zu definieren. So sollten Kinder eine festgelegte Zeit nicht überschreiten und Internetseiten für Erwachsene vorab gesperrt sein.

Die Trainer starten in den nächsten Monaten häufiger Webinare, bei denen Eltern und Lehrer vor der Webcam per Videokonferenzplattform Zoom dabei sein können. Das Mobbing im Netz ist für das Pohlibri-Team die „größte Herausforderung der nächsten Jahre“, auch weil sich viele Täter hinter der Anonymität verstecken. Die Coaches sind der Meinung, dass sich die Lage nur verbessert, wenn Kinder wissen, wie sie sich verhalten sollen.

„Wir wollen dazu beitragen, dass die Schule ein sicherer Ort ist. Beleidigungen und Gewalt haben im Klassenraum nichts verloren. Jeder sollte den anderen so akzeptieren, wie er ist und ganz wichtig, immer miteinander reden“, sagt Pohl.

Das Team des Pohlibri-Verlags ist in der nächsten Woche von Dienstag bis Donnerstag in der Wolliner Grundschule und nach den Herbstferien vom 25. bis 29. Oktober in der Damsdorfer Grundschule „Am Fenn“. Infos zu den Projekten gibt es unter www.pohlibri-verlag.de

Von André Großmann