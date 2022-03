Brandenburg/H

Weil nur die Liebe zählt, hat Nancy Petsch vor einem Jahr das erste Brandenburger Brautzimmer für Bedürftige gestartet. Für sie soll jedes Paar heiraten können und das auch ohne Geld für Kleid und Anzug.

Nur ein Brandenburger Brautzimmer für Bedürftige

Dafür setzt sich Petsch ein und obwohl ihre Gesundheit nach einer Not-OP mit eingequetschtem Darm und mehreren Corona-Infektionen belastet ist, gibt sie nicht auf. Sie findet neue Helfer für ihr Herzensprojekt und rettet das Brautzimmer so vor dem drohenden Aus. Besucher finden in den Räumen des ehrenamtlichen Projekts in der Carl-Reichstein-Straße 8 mehr als 300 Kleider für Frauen, über 100 Paar Schuhe und 60 Herrenanzüge. Die Räume sind voll, doch Nancy Petsch am Limit ihrer Kräfte. Deshalb handelt sie und sucht einen Nachfolger.

„Ich gebe das Brautzimmer gern in einfühlsame und liebevolle Hände. Ich suche jemanden, der dieses Projekt von Herzen lebt und weiter ehrenamtlich betreibt. Es ist mir wichtig, dass mein Nachfolger keinen Gewinn erzielen will, einen An- und Verkauf der Kleider brauchen wir nicht“, sagt Nancy Petsch der MAZ. Sie würde das Brautzimmer auch an eine soziale Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder die Caritas abegeben, falls Interesse besteht. Petsch macht auch klar, dass sie bei Fragen immer für ihren Nachfolger da ist.

Nancy Petsch am Limit ihrer Kräfte

So sieht das Brautzimmer aus. Quelle: André Großmann

Die Ehrenamtlerin braucht ihre Kräfte für das Projekt „Zuhause in Branne“ in der Jacobstraße, das Team Kleiderursel in Hohenstücken und Hilfsaktionen für ukrainische Flüchtlinge. „Die Unterstützung für Menschen aus Kriegsgebieten ist gerade wichtiger als Hochzeiten“, sagt Petsch. Als sie eine neue Spendenlieferung mit Damenschuhen öffnet, lächelt sie dennoch, denn für sie ist der Brautmodenverleih ein wahr gewordener Mädchentraum.

Seit dem Start haben sie und ihr Team hier mehr als 50 Paaren geholfen. Darunter sind Männer und Frauen, die sich sonst niemals eine Hochzeit hätten leisten können. Das Kleid für eine Brandenburgerin die im Juni heiratet, liegt schon bereit. Wer Interesse am Brautzimmer hat, meldet sich telefonisch unter 01741924838.

Von André Großmann