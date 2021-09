Brandenburg/H

Brandenburger sammeln ab sofort gemeinsam Geld für neue Projekte. Dafür starten die Stadtwerke Brandenburg (StWB) die Havelcrowd, eine Spendenplattform, bei der das Alles-oder Nichts-Prinzip gilt.

Geld für gute Ideen

„Diese Initiative lädt Menschen ein, Vereine und Projekte, die ihnen in Brandenburg an der Havel besonders am Herzen liegen, finanziell zu unterstützen. Was einer allein oft nicht schafft, schaffen wir gemeinsam. Jeder kann dabei sein, ob Sportvereine, kulturelle, soziale Einrichtungen und Privatpersonen, die gute Ideen haben“, sagt StWB-Produktmanagerin Lisa Pfeiffer.

Zur Premiere spenden Helfer für die Lebensretter der Johanniter-Motorradstaffel. Die Ehrenamtler brauchen insgesamt 4400 Euro für zwei Helme und einen neuen Defibrillator. Kommt es zu einem Unfall, sind die Helfer mit ihren bis zu 200 km/h schnellen BMW 1150 RT häufig die Ersten vor Ort.

Sie kümmern sich um die Erste-Hilfe-Maßnahmen, sichern Gefahrenstellen ab, unterstützen Sanitäter, Polizei und Feuerwehr beim Bilden einer Rettungsgasse. „Das ist aber nur noch mit moderner Ausrüstung für unsere neuen Mitglieder möglich“, sagt der Leiter der Motorradstaffel Steve Langner.

Retter brauchen Geld für Kleidung

Die Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hoffen auf 5000 Euro für neue Schutzkleidung. Sie warten seit mehreren Jahren auf Unterstützung.

Ehrenamtler der DLRG brauchen neue Einsatzkleidung. Quelle: André Großmann

„Bislang waren die grundlegendsten Voraussetzungen bei Einsätzen nicht erfüllt, die Lage ist akut. Unsere Mitglieder haben die Kleidung für die ehrenamtliche Rettung von Menschen selbst finanziert, weil das Geld fehlte. Doch das muss sich ändern, denn so geht es nicht weiter“, sagt DLRG-Vorstand Benedikt Michaelis.

Nur, wenn das finanzielle Ziel erreicht ist, startet das Vorhaben. Finden sich zu wenig Unterstützer, geht das Geld an die Spender zurück. Doch wie funktioniert Havelcrowd? Zunächst veröffentlichen Ideengeber ihr Vorhaben mit der erforderlichen Fördersumme auf der Havelcrowd-Homepage, anschließend suchen sie Unterstützer. Zusätzlich stellen die Stadtwerke jeden Monat Fördergelder von bis zu 1000 Euro für einzelne Vorhaben bereit.

Der Begriff Crowdfunding setzt sich aus den englischen Wörtern crowd für Menge und funding für Finanzierung zusammen. Dahinter steht die Idee, dass mehrere Leute gemeinsam ein Vorhaben unterstützen. Bei den Stadtwerken Brandenburg soll die Förderung nachhaltiger Ideen mit regionalem Bezug im Mittelpunkt stehen. Lisa Pfeiffer hat mehrere Anfragen vorliegen, die sie in den nächsten Wochen veröffentlichen will, drei Projekte stehen kurz vor dem Start.

Workshops für Unterstützer

Bei der Havelcrowd erhalten Nutzer Unterstützung von Trainern des Unternehmens Fairplaid. Dort haben Mitglieder bei Kampagnen über zehn Millionen Euro für 1700 Projekte gesammelt.

Insgesamt setzen deutschlandweit über 30 Stadtwerke auf Fairplaid. Lisa Pfeiffer will die Havelcrowd ausbauen. Deshalb erfahren Vereine, Schulen, Stiftungen und Gemeinden demnächst in Workshops, wie sie finanzielle Unterstützung erhalten.

Info: Am 22. September startet ab 17.45 Uhr das Online-Seminar „So finanzierst du dein Projekt erfolgreich mit Crowdfunding“ zur Havelcrowd. Anmeldungen sind hier möglich.

Von André Großmann