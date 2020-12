Brandenburg/H

Wut, Beleidigungen und verletzte Gefühle sind auch an der Gebrüder-Grimm-Grundschule Teil des Alltags. Lehrer und Mitarbeiter des Pohlibri-Verlags starten deshalb das Projekt „Gesunder Lebensraum Schule/ Mobbingfrei – Klasse sein“.

Schüler gegen Mobbing

Mit Übungen und Rollenspielen lernen Kinder den Umgang mit Gefühlen, Strategien zur Gefahrensituation und testen Atemtechniken zur Entspannung. Sie reden mit Schulsozialarbeiterin Franziska Dietze, die das Projekt an die Schule geholt hat.

Projektplaner und Schüler setzen in der Gebrüder-Grimm-Grundschule ein Zeichen gegen Mobbing. Quelle: privat

Viertklässler Yousif Bakjaji berichtet ihr im Büro von seinen Erfahrungen. „Ich habe schon gesehen, wie ein Schüler auf dem Pausenhof beleidigt wurde. Das geht gar nicht. Ich bin meistens nicht allein und wenn ich so etwas sehe, gehen meine Freunde und ich dazwischen. Niemand sollte einfach so emotional verletzt werden, da passen wir auf“, sagt der Neunjährige.

Seine Mitschülerin Sophia Schmidt hat hingegen einen anderen Plan. „Wenn ich sehe, dass es jemandem schlecht geht, gehe ich hin, frage ihn was los ist und bitte einen Lehrer um Rat“, sagt die Brandenburgerin. Ihr ist ein gutes Verhältnis zu den anderen Schülern wichtig. „Wir müssen ja alle noch eine Weile miteinander auskommen“, sagt sie.

Hoffnung auf Gespräche

Projektplanerin Katja Ledder betont, wie schwierig es ist, Angriffe zu entdecken. „ Mobbing gibt es an jeder Schule. Nicht jeder Fall wird sofort entdeckt und oft passiert es heimlich und unauffällig im Hintergrund“, sagt die 39-Jährige.

Sie hofft, dass Kinder häufiger über Probleme sprechen, sich so besser kennenlernen und auf diese Weise verstehen. „Jedes Kind hat sein Päckchen zu tragen, ob es der Tod des Hamsters, eine kranke Oma oder Streit mit einer Freundin ist. Wenn die Klassenkameraden aber wissen, warum der andere schlechte Laune hat, können die Kinder besser mit den Gefühlen der Mitschüler umgehen“, sagt Katja Ledder.

Premiere in Brandenburg/Havel

Ihr Projekt ist im September 2019 gestartet und läuft mittlerweile deutschlandweit an 30 Schulen. In Brandenburg an der Havel sind die Planer das erste Mal. Katja Ledder ist überzeugt, dass Mobbing nur möglich ist, wenn andere wegschauen und nicht handeln. „Allein mobbt der Täter nicht. Wir wollen, dass die Kinder mehr auf sich aufpassen. Die Schule soll ein sicherer Hafen sein, ein Ort, an dem man mit Freude lernen kann“, sagt sie.

Lehrerin Stefanie Kauffmann nickt. Sie unterrichtet in der Gebrüder-Grimm-Grundschule die Klasse 4a und hat eine Strategie gegen Beleidigungen. Schüler diskutieren zunächst in einem Klassenrat, was passiert ist und entscheiden dann, wie es weitergeht.

Die Pädagogin gibt zu, dass Beschimpfungen in der fünften und sechsten Klasse zunehmen. „Die Emotionen kochen mit den Hormonen später häufiger über. Als Lehrer ist man aber immer ein Detektiv, hört zu und geht dazwischen. Klar ist nur eins: Beleidigungen haben im Klassenraum nichts zu suchen. Und deshalb ist die Aktion wichtig“, sagt sie.

