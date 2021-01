Hilfe für Schüler: So startet das neue Projekt „Walk with a sozi“

Brandenburg/H

Der Lockdown verändert den Alltag von Brandenburger Schülern. Maria Kovács arbeitet am Bertolt-Brecht-Gymnasium und weiß, was Sieben- bis Zwölftklässler bewegt.

Neue Herausforderungen

„Die Probleme der Schüler verändern sich aktuell stark. Das Mobbing bei Instagram, Snapchat und Whatsapp sind ein Dauerthema, aber angespannte Familienmitglieder im Home Office und das für viele Jugendliche ungewohnte Homeschooling sind momentan die größten Herausforderungen. Ich probiere etwas Neues und suche das Gespräch“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Anzeige

Deshalb startet sie erstmals das Projekt „Walk with a Sozi“. Dabei rufen Gymnasiasten die Schulsozialarbeiterin an, vereinbaren einen Termin für die mobile Sprechstunde, laufen mit ihr durch Brandenburg an der Havel und sprechen über das Leben.

Hilfe für Schüler

Zwar bietet Maria Kovács ihre Sprechstunde für Schüler telefonisch und per Video an, doch die Idee zum Lauf hat sie nach der Veröffentlichung der neuesten Eindämmungsverordnung.

Maria Kovács hört Schülern zu. Quelle: André Großmann

„Die Schüler sollen weiter einen Ansprechpartner haben und ihre Sorgen mitteilen. Das direkte Gespräch ist nochmal etwas ganz anderes, um sich zu öffnen, denn dabei gibt es keine Barrieren. Natürlich achten wir auf alle Corona-Maßnahmen. Ich treffe maximal eine Person, wir sind draußen und jeder kann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“, sagt Maria Kovács.

Sie ist sicher, dass Laufen die Schüler auf andere Gedanken bringt. „Die Zeit in der Natur und an der Luft hilft, mal etwas anderes zu sehen. Ich spaziere gern am Packhof, blicke auf das Wasser und tanke neue Kraft“, sagt die Brandenburgerin.

Stille statt Action

Einen Schrittzähler hat Maria Kovács bei „Walk with a Sozi“ zwar nicht dabei, heiße Getränke können Schüler aber mitbringen. Die 33-Jährige betreut sonst hunderte Schüler pro Jahr, jetzt ist es in ihrem Büro fast still. Aktuell sind nur die Zehnt- und Zwölftklässler im Bertolt-Brecht-Gymnasium, sie haben Präsenzunterricht, weil sie sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten.

Maria Kovács hofft, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Rückkehr zum Präsenzunterricht gelingt. „Einige Jugendliche haben zuhause Probleme, einen geregelten Tagesablauf zu meistern und mit einer klaren Struktur alle Aufgaben zu bewältigen. Eine Matheaufgabe kann nicht mal eben so einfach per Mail erklärt werden. Ich will nicht, dass Schüler abgehängt werden und alle ihr Abitur meistern“, sagt sie.

Dann schaut sie auf die Instagram-Seite „schulsozialarbeit_brecht_gym“ und vereinbart den ersten Termin für einen Lauf. „Jeder Schüler kann sich bei mir melden und wenn er nicht gesehen werden will, gehen wir andere Wege. Mir ist es wichtig, zuzuhören“, sagt Maria Kovács und macht den nächsten Schritt.

Info: Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums erreichen Maria Kovács unter 015115869652 oder per Mail an brechtgym-ssa@web.de

Von André Großmann