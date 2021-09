Hilfe für Schüler: Wusterwitzer sammeln und verkaufen Tonnen von Schrott

Wusterwitz

Für Kinder sammeln Helfer des Schulfördervereins Tonnen von Schrott. Die Ehrenamtler aus Wusterwitz sind bei ihrer Aktion insgesamt hunderte Kilometer unterwegs, sie fahren durch Plaue, Kirchmöser und alle Wusterwitzer Ortsteile.

So sah ein Teil der Wusterwitzer Schrottsammlung im Jahr 2020 aus. Quelle: privat

Wilde Fahrt mit Schrott

„Im vergangenen Jahr haben wir 13 Tonnen Schrott gesammelt, mit alten Heizkörpern, Hollywoodschaukeln und Zaunpfählen. Dieses Mal wollen wir noch mehr und stellen uns einer wilden Fahrt. Jeder Cent geht an die Kinder der Wilhelm-Götze-Schule“, sagt Kay Barabas vom Förderverein.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er und 20 andere Helfer sammeln Geld für die Erst-bis Sechstklässler, die ein neues Sonnensegel brauchen. Die Vorrichtung kostet bis zu 20.000 Euro, doch die finanziellen Mittel fehlen. Die Grundschüler sind der Sonne im Sommer fast hilflos ausgeliefert, das Problem ist seit Jahren akut.

Schulleiterin lobt Eltern

„Wir haben zu wenig schattige Plätze und Bäume. Der Spielplatz liegt fast frei ohne Schutz“, sagt Schulleiterin Heike Ohsmann. Bislang haben Ehrenamtler für das Vorhaben um die 5000 Euro gesammelt.

Der Preis ist so hoch, weil das Sonnensegel mehrere Voraussetzungen erfüllen muss. „Das Wunschobjekt muss sturmsicher sein, wird elektrisch angeschlossen und ist ein- und ausfahrbar. Wir arbeiten mit der Gemeinde Wusterwitz zusammen, um das Projekt zu realisieren. Ich bin dankbar, es ist toll, dass sich die Eltern in ihrer Freizeit engagieren“, sagt Ohsmann.

Tradition seit 2016

Die Schrottsammlung des Fördervereins hat in Wusterwitz Tradition und läuft seit 2016. Doch wie funktioniert sie? Ehrenamtler mieten zunächst beim Brandenburger Unternehmen TSR-Recycling zwei 40 Kubikmeter große Container. Mitarbeiter bringen die Behälter dann zum Rosenthaler Weg und stellen sie neben die Busschleife an der Schule.

Diesen Schrott haben Wusterwitzer in einem Container verladen. Quelle: privat

Hier nehmen Mitglieder des Fördervereins Altmetalle entgegen, fahren zu Schrottbesitzern nach Hause und holen Unrat ab. Weil der Einzugsbereich der Grundschule so groß ist, fahren sie auch in die Brandenburger Ortsteile.

Nach der Aktion verladen die Sammler den Schrott und lassen ihn anschließend von Mitarbeitern der TSR-Recycling abholen. Diese wiegen den Inhalt der Container und bestimmen dann den Preis. „Wir hoffen auf Einnahmen in Höhe von 2000 Euro. Noch kann jeder, der den Grundschülern helfen will dabei sein“, sagt Kay Barabas.

Am 25. September startet die Schrottsammelaktion ab 8 Uhr im Rosenthaler Weg. Anmeldungen per Mail an foerderverein-schule-wusterwitz@gmx.de

Von André Großmann