Hilfe für die Natur: Brandenburger starten Aufräumaktion an der Wallpromenade

Flaschen, Scherben, Zigaretten und Verpackungen findet Julia Rehdorf bei ihrem Lauf durch die Wallpromenade. Die Brandenburgerin ist mit ihren zwei Kindern unterwegs und hat Angst, dass sich Sohn Leon und Tochter Lina dort am Müll verletzen.

Zur Galerie Scherben, Flaschen und Plastikmüll liegen zwischen der Wallpromenade und dem Walther-Rathenau-Platz. Julia Rehdorf und ihre Kinder Lina und Leon haben sich umgesehen und räumen auf.

Kampf gegen den Müll

„Dieser Ort bietet uns Brandenburgern ein Natur, frische Luft und zwar direkt in der Nähe der Altstadt. Wir wissen das zu schätzen und wollen hier keinen Müll. Deshalb tun wir was“, sagt die 35-Jährige.

Gemeinsam mit anderen Brandenburgern wie Janett und Markus Girbinger plant sie die erste Aufräumaktion an der Wallpromenade. Von dort aus laufen die Freunde durch die Wallstraße, in Richtung Plauer Torturm und anschließend zum Humboldthain.

Hilfe für die Natur

Sie tragen Einweghandschuhe, heben Abfälle mit einer Greifzange auf, legen diese anschließend in einen blauen Müllsack mit 60 Litern Fassungsvermögen und bringen sie in die nächste Tonne.

„Wir sagen dem Müll den Kampf an und wollen der Natur und unserer Umgebung im Wohnumfeld helfen“, sagt Janett Girbinger. Für sie besteht das Problem der Umweltverschmutzung seit Jahren.

Tour mit Abstand

„Selbst wenn Mülleimer direkt vor Ort stehen, schaffen es einige Menschen nicht, diese auch zu nutzen. Daran zu glauben, dass der Nächste es schon richten wird, kann aber nicht die Lösung sein. Es kommt immer wieder neuer Müll dazu“, kommentiert die 38-Jährige. Sie wohnt am Walther-Rathenau-Platz und hofft, dass sich Brandenburger gegen den Müll in ihren Stadtteilen engagieren.

Bei der ersten Aktion entlang der Wallpromenade erlauben die Planer wegen der Corona-Eindämmungsverordnung maximal zehn Teilnehmer. „Wir halten natürlich den Abstand von 1,50 Meter ein, das ist gerade hier in der Natur gut möglich“, sagt Janett Girbinger.

Sechsjährige kritisiert Abfälle

Ihre Freundin Julia Rehdorf hofft, dass jeder Brandenburger seine Umgebung genauer betrachtet und Abfälle wegräumt. „Ich will keine Bedenken haben, dass meine Kinder in Scherben treten“, kommentiert sie.

Sekunden später entdeckt die 35-Jährige am Rathenower Torturm die Reste einer Schaumweinflasche. Ihre sechsjährige Tochter Lina Göpfert versteht nicht, warum die Erwachsenen Reste in die Natur werfen. „Das ist doof, jeder kann seine Sachen wegräumen und in den Mülleimer legen, das weiß doch jedes Kind“, sagt die Vorschülerin und sieht, wie ihre Mutter Julia Rehdorf lächelt.

Die Brandenburgerin würde sich freuen, wenn ihr Nachwuchs auch beim Aufräumen des Kinderzimmers so motiviert ist. Doch dann breitet sie erneut den Müllsack aus, Sohn Leon hat eine Glasflasche im Gebüsch gefunden. „Das ist für mich wie ein kleines Abenteuer. Und nächstes Mal entdecken wir noch mehr“ sagt der Grundschüler.

Die erste „ Aufräumaktion Wallpromenade“ startet Samstag, den 30. Mai um 16 Uhr. Infos und Anmeldungen per Mail an mirko@sozialtrainer.de

Von André Großmann