Hilfe für die Natur: So läuft die erste Aufräumaktion in Brandenburg-Nord

Brandenburg/H

Müll zerstört für Patrick Bengsch die Natur in Brandenburg-Nord und schadet dem Ansehen des Stadtteils. Der 36-Jährige kämpft gegen Verschmutzung, Dreck und räumt deshalb mit seiner Freundin Romina Freyer in der Werner-Seelenbinder-Straße auf.

Müll in der Natur

Dort findet das Paar Glas, Bierdeckel, Papier, Plastik und Zigarettenkippen. Sie sehen sich an, schütteln den Kopf und haben einen Wunsch. „Jeder sollte drauf achten, seine Abfälle in der Tonne zu entsorgen und nicht mitten in das Gebüsch“, sagt der Brandenburger.

Patrick Bengsch lebt seit zwölf Jahren im Brandenburger Stadtteil Nord. Quelle: André Großmann

Seit zwölf Jahren lebt er im Stadtteil, für ihn ist Brandenburg-Nord nicht nur eine Wohngegend, sondern Heimat. „Hier ist es ruhig, kinderfreundlich und grün.Wir wollen, dass das noch lange so bleibt“, sagt Patrick Bengsch.

Erste Tour durch Brandenburg-Nord

Seine Freundin Romina Freyer zog vor vier Jahren aus Klein Kreutz nach Nord und hat es bis heute nicht bereut. Das Paar plant die erste Aufräumaktion im Stadtteil und spricht über die Route der Teilnehmer.

Besucher der Tour starten zunächst am Edeka-Markt in der Werner-Seelenbinder-Straße. Dann teilen sie sich in Gruppen auf und laufen anschließend in Richtung Brielower Straße, Willi-Sänger-Straße und Fontanestraße.

Problem in der Ruppinstraße

Doch wo würde Patrick Bengsch als Bewohner des Stadtteils sofort aufräumen? „Beim Norma-Markt in der Ruppinstraße sieht es schlimm aus und das Problem besteht leider schon seit Jahren. Dort liegen Dosen, Flaschen und Splitter herum. Dabei wäre es doch schön, wenn sich mehr Menschen für die Sauberkeit in ihrer Umgebung einsetzen“, sagt der Familienvater.

Dann läuft er mit seiner Freundin weiter durch die Werner-Seelenbinder-Straße, kniet nieder, hebt die Abfälle mit der Greifzange auf und legt sie anschließend in einen blauen Müllsack. In Brandenburg-Nord ist der Seniorenanteil mit über 40 Prozent besonders hoch.

Wunsch nach Hilfe

Patrick Bengsch findet es toll, wenn sich junge und alte Bewohner helfen. „Jeder kann von dem anderen profitieren und wenn wir alle aufräumen, sieht es hier noch besser aus“, sagt der Brandenburger. Die Idee zur Aufräumaktion in verschiedenen Brandenburger Stadtteilen stammt von den Brandenburgern Mirko Mieland und Janett Girbinger.

Nach einer Aktion an der Wallpromenade und Touren in Hohenstücken, räumen Helfer zunächst in Nord und anschließend auf dem Görden auf. „Jeder kann helfen unsere Stadt ein bisschen sauberer zu machen und das haben wir vor“, sagt Janett Girbinger.

Patrick Bengsch hofft auf mehr als 20 Helfer. „Jeder kann seine soziale Ader zeigen, man lernt neue Leute kennen und tut noch etwas Gutes für seine Umgebung. Ich fühle mich wohl hier, möchte viele Jahre im Stadtteil verbringen und vielleicht für immer hier leben“, kommentiert der Brandenburger. Diesen Plan muss er aber nochmal überdenken. „Ich möchte vielleicht nochmal ein Haus mit dir bauen“, sagt Romina Freyer und lächelt ihren Freund an.

Info: Die erste Aufräumaktion im Brandenburger Stadtteil Nord startet Samstag, den 11. Juli um 16 Uhr. Besucher treffen sich vor dem Edeka-Markt in der Werner-Seelenbinder-Straße 51. Infos und Anmeldungen per Mail an mirko@sozialtrainer.de.

Von André Großmann