Hilfe fürs Leben: Club am Trauerberg startet „Komplimente to click“

Brandenburg/H

Spaß, Mut und Freundschaft sind Maria Kovács und den Jugendlichen im Club am Trauerberg (Cat) in der Corona-Zeit wichtiger denn je. „Wir alle hören momentan häufiger schlechte Nachrichten, über die wir im Alltag nachdenken. Wir wollen den Humor und das positive Denken ins Leben zurückzubringen und in kleinen Schritten Freude und Liebe verbreiten“, sagt die 33-Jährige.

Komplimente per Instagram und Mail

Deshalb starten die Pädagogin und das Cat-Team die Aktion „Komplimente to click“. Dabei veröffentlichen Teenager ihre Worte auf der Instagram-Seite des Jugendhauses oder schreiben sie per Mail ans Cat.

Elisabeth Schreiber macht mit und sagt, warum. „Die soziale Distanz greift einen schon emotional und psychisch an. Da ist ein Kompliment ein ganz besonderes Geschenk, dass einen wieder zum Strahlen bringt“, schreibt die 21-Jährige. Sie ist sicher, dass lobende Kommentare bei Instagram oder Whatsapp wirken.

Worte gegen Einsamkeit

Auch Leo Jahn beteiligt sich. Der 17-Jährige ist überzeugt, dass Worte gegen Einsamkeit helfen. „Sie unterstützen Menschen, die es schon schwer haben, einen Freundeskreis aufzubauen. Mich freut, wenn mir jemand sagen würde, dass ich sein Leben verändert habe“, kommentiert der Brandenburger.

Hilfe statt Hass und Hetze

Für Maria Kovács zeigt das Projekt die Macht der Sprache und wie Worte wirken. Denn als Schulsozialarbeiterin und Pädagogin kennt sie Hass und Hetze im Netz.

„Es kommt häufig vor, dass die Jugendlichen durch die Anonymität eine niedrigere Hemmschwelle haben und online Sachen äußern, die sie sich so im wahren Leben nicht trauen würden. Weil der Ton rauer ist, gibt es auch mal Verletzungen und Beschimpfungen“, sagt die Brandenburgerin.

Sie hofft, dass Jugendliche ab 14 Jahren über die Aktion nachdenken und hofft auf Diskussionen. Für sie sind Gespräche im Cat aktuell nicht möglich, weil als Besucher nur Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren erlaubt sind.

Maria Kovács sitzt auf dem Hof des Cat und entwickelt einen Plan. Sie sammelt mit Kollegen die besten Komplimente und druckt die Worte für die Jugendlichen anschließend auf T-Shirts. Sekunden später hat sie eine Nachricht für die Teenager.

„Die Jugendlichen sind stark und halten durch. Davon bin ich überzeugt. Es kommen auch wieder bessere Zeiten und positives Denken hilft uns allen“, sagt die Brandenburgerin. Dann blickt sie auf ihr Smartphone und schaut nach neuen Komplimenten.

Info: Das Projekt „Komplimente to Click“ begleitet Jugendliche im Club am Trauerberg durch die Corona-Zeit. Infos unter https://www.instagram.com/p/CHkd86AiofP/ oder per Mail an info-cat@web.de

Von André Großmann