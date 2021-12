Hilfe im Notfall: Brandenburger erhalten im MSZ Tipps zur Pflege und Vorsorgevollmacht

Brandenburg/H

Zum Ende des Lebens wollen Bärbel Köppen und ihr Ehemann Rainhard nur eins, frei sein. „Keiner will seinem Partner und seinen Kinder zur Last fallen und später an Geräten hängen. Wir wollen so lange wie möglich selbstbestimmt leben“, sagt der Rentner.

Gespräche über den Tod

44 Jahre sind er und seine Bärbel verheiratet, für beide ist klar, dass sie auch über unbequeme Themen wie den Tod reden müssen. „Wir sprechen über das Unausweichliche, weil wir ein Team sind und es irgendwann nicht mehr weitergeht. Da muss doch alles vorab geklärt sein, auch wenn der Tod ein emotionales Thema ist Wir sollten uns mehr damit beschäftigen“, sagt der 67-Jährige und seine Frau nickt.

Weil sie beide die gleiche Meinung haben, sitzt das Ehepaar im Medizin- und Schulungszentrum in der Carl-Reichstein-Straße. Hier startet Enrico Triebel eine neue Vortragsreihe zu Themen wie der Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Pflegeberatung.

95 Prozent im Alter pflegebedürftig

Er macht klar, dass fast 95 Prozent der Menschen ab einem Alter von 65 Jahren pflegebedürftig werden. „Die anderen fünf Prozent haben Glück oder sterben früher. Das muss man so klar sagen. Deshalb müssen die Brandenburger erfahren, welche Optionen sie in der Pflege haben und wie sie reagieren sollten, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind und das allein nicht mehr möglich ist“, kommentiert Triebel.

Selbstbestimmt im Alter Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung gegenüber Ärzten und Pflegekräften. Sie bezieht sich auf medizinische Maßnahmen wie ärztliche Heileingriffe und steht oft im Zusammenhang mit der Verweigerung lebensverlängernder Maßnahmen. Eine Vorsorgevollmacht erlaubt einer anderen Person im Notfall dank einer Vollmacht Aufgaben zu erledigen. Am Mittwoch, 12. Januar startet um 18 Uhr die neue Vortragsreihe „Von der Vorsorgevollmacht zur Patientenverfügung“. Zehn Gäste können vor Ort unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel dabei sein. Anmeldungen per E-Mail an info@msz-brandenburg.de

Rainhard Köppen und seine Frau haben keine Angst vorm Alter und halten sich fit, so gut es geht. „Wir laufen jeden Tag fast fünf Kilometer, das bereichert unser Leben und ist ein Ausgleich. Es ist unsere größte Sorge, später künstlich beatmet oder zwangsernährt zu werden“, sagt er.

Innere Ruhe

Er weiß, warum es wichtig ist, etwas zu tun. Seine Mutter war dement und ließ sich in der Asklepios-Klinik behandeln. „Es ging so weit, dass eine dritte Person für die Pflege eingetragen werden sollte, doch wir wollten das nicht“, sagt Köppen. Er und sein Bruder kümmerten sich deshalb selbst.

Dann füllen Bärbel und Rainhard Köppen ihre Vorsorgevollmacht aus und übergeben sie Rechtsanwalt Enrico Triebel. Er hat keine Einwände. „Wir hoffen jetzt auf 10, 15, 20 Jahre, in denen wir kaum gesundheitliche Probleme haben, auch wenn es hier und da mal zwickt. Vielleicht haben wir ja bis dahin Glück. Es beruhigt auf jeden Fall das Gewissen, vorher gehandelt zu haben“, sagt Reinhard Köppen.

