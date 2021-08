Hilfe im Notfall: Das sind die Retter der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig

Jeserig

Den Kampf um Leben und Tod erleben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig bei ihren Einsätzen. Ortswehrführer Carsten Groth erinnert sich an eine tragische Rettungsaktion.

Zur Galerie Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig rettet Menschen, kämpft gegen Flammen und Hochwasser. Die Kameraden zeigen Einblicke in ihr Ehrenamt.

So versuchte er im Dezember 2018 einen Mann zu retten, dessen Holzhaus brannte. Groth will ihn am Trechwitzer Weg wiederbeleben, doch die Hilfe kommt zu spät, der Mann stirbt noch am Einsatzort. „Das sind Ereignisse, die man leider nicht vergisst. Trotzdem passiert aber auch so viel Gutes, wenn wir helfen“, sagt der 60-Jährige.

Hilfe, die sich lohnt

Er erlebt Momente, in denen Kameraden über sich hinauswachsen und Erfahrungen, die ihnen beweisen, wie sehr sich ihr Engagement lohnt.

„Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, um anderen Menschen zu helfen. Wir haben in Jeserig ein tolles Team, vom Schüler über den Handwerksmeister bis zum Verwaltungsbeamten. Jeder bringt sich so gut ein, wie er kann. Wenn wir Menschen in Not helfen, erhalten wir soviel Dankbarkeit zurück. Das ist unvergleichlich“, sagt der 60-Jährige.

Ehrenamt mit Tradition

In der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig engagieren sich aktuell 35 Mitglieder, eine von ihnen ist Stefanie Schulz, die auf diese Weise eine Familientradition fortsetzt.

Schon ihr Opa Kurt hat die Wehr nach dem Krieg mit aufgebaut, dann half ihr größerer Bruder, jetzt unterstützt sie die Wehr. „Wenn ich bei der freiwilligen Feuerwehr bin, fühlt sich das an wie eine zweite Familie. Wir sind füreinander da. Hier hält jeder zusammen und das ist ein tolles Gefühl“, sagt die 31-Jährige.

Einsatz in den Fluten

Ein Beispiel für das Teamwork ist der Einsatz beim Elbehochwasser in Magdeburg. Damals waren neun Kameraden der FF Jeserig unterwegs . Am 9. Juni 2013 erreichte die Elbe mit 7,47 Metern ihren historischen Höchststand und Magdeburg erlebte das schlimmste Hochwasser seit Beginn der Pegelmessungen.In der Zollstraße stand eine Insel unter Wasser, die Kameraden hatten nasse Knie, überall schwammen Reste, von Öl bis hin zu Hundekot. „Für die Rettung der Menschen mussten wir eigene Wege finden und konnten so den Bereich um die Zollstraße sichern. Das Wasser fiel, weil wir es mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Tragkraftspritzen flach gehalten haben. Insgesamt standen wir bis zu 20 Stunden im Wasser. Nach diesem Einsatz konnten wir wieder erfahren, wie dankbar uns die Menschen sind“, sagt Groth.

Liebe zu Jeserig

Direkt nach der Aktion fährt er mit seinem Team nach Hause und genießt das Dorffest in Jeserig. Hier lebt der Hauptkommissar seit Ende der Neunzigerjahre und er schätzt seine Heimat.

100 Hektar großes Einsatzgebiet Der Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Jeserig ist 100 Hektar groß. Die Kameraden sind an der Bahnstrecke rund um die B1 und in den acht Ortsteilen im Gemeindegebiet von Groß Kreutz unterwegs. In diesem Jahr rückten die Kameraden bislang zu 21 Einsätzen an. Die theoretische Ausbildung bei der FF Jeserig startet jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr, die praktische Ausbildung jeden dritten Dienstag ab 19 Uhr. Informationen unter: 0170/4800854.

„Jeserig ist besonders. Die Menschen haben viel erlebt, insbesondere nach der Wende. Sie haben einen genauso speziellen, wie liebenswerten eigenen Charakter, sind aufgeschlossen und immer liebenswürdig. Wir haben großes Glück, dass viele Quereinsteiger zur Feuerwehr kommen. Menschen, die ihre Ausbildung beendet haben, aufs Land gezogen sind, eine Familie gründen und nun hier sesshaft sind. Diese Menschen bringen sich aktiv in die Dorfgemeinschaft und Feuerwehr ein. Das ist toll“, sagt Groth.

Hoffnung auf ein neues Gerätehaus

Dann beobachtet er, wie seine Kameraden für einen Wettbewerb den Löschangriff Nass trainieren. Bei dieser Disziplin simuliert eine Feuerwehrmannschaft einen Löschangriff, jede Sekunde zählt. Die Jeseriger zeigen ihr Können bei der Feier zum 90. Geburtstag der Wehr und treten gegen Kameraden aus anderen Gemeindewehren in Groß Kreutz an.

Ortswehrführer Carsten Groth läuft in Richtung des Gerätehauses und sieht sich den Bau genauer an. „Mittelfristig hoffen wir auf einen neuen Bau, gern auch kurzfristig und Wünsche darf man ja haben“, sagt er und lächelt. Dann geht er zu den Kameraden und hofft, dass der Alltag im Ehrenamt so normal wie möglich abläuft.

„Corona ist noch nicht vorbei. Aber: Die Pandemie hat das Miteinander und die zwischenmenschlichen Beziehungen arg belastet. Wir sind froh, dass wir uns jetzt wieder häufiger sehen und hoffen, dass auch die Truppmannausbildung bald wieder normal startet.“ sagt er.

Info: Die Freiwillige Feuerwehr Jeserig feiert Samstag, den 14. August ihren 90. Geburtstag. Die Party beginnt ab 15 Uhr an der Feuerwehr in der Potsdamer Landstraße 45e.

Von André Großmann