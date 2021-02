Hilfe in der Not: Brandenburger Feuerwehr zufrieden mit Twitter-Gewitter

Brandenburg/H

Der Schrei nach Hilfe schockt Brandenburger in der Klosterstraße. Dort ist Daniel B. (Name geändert) gestürzt und liegt hilflos am Boden. Feuerwehr und Rettungsdienst sind alarmiert, fahren über den Zentrumsring zum Einsatz und versorgen den Mann in Not.

Notfälle gehören zum Alltag der Feuerwehr Brandenburg, doch beim Twitter-Gewitter zeigt das Team einen Blick hinter die Kulissen.

Helfer in der Not

Die Rettungskräfte zeigen ihre Arbeit mit Bildern und Videos beim „Twitter-Gewitter“, dokumentieren einen Tag für 24 Stunden ihre Arbeit im sozialen Netzwerk.

„Wenn Mitarbeiter der Feuerwehr zur Arbeit kommen, wissen sie am Morgen nicht, was passiert. Jeder Tag ist anders und wir helfen den Bürgern der Stadt. Egal wo man hinkommt, die Menschen sehen einen als Freund. Sie erhalten Unterstützung in der Not und deshalb lieben wir diesen Job“, sagt Meik Jäger.

Der Einsatzdienstleiter macht klar, warum das Twitter-Gewitter eine gute Idee ist. „Wir geben den Bürgern einen Einblick, zeigen, wie Hilfe funktioniert und wie wir Menschen retten“, sagt der 57-Jährige.

300 Notrufe täglich 300 Notrufe gehen täglich bei der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel ein, jährlich sind es um die 105.000. Die Mitarbeiter können 738 Feuerwehrfahrzeuge, 50 Rettungswagen, 12 Notarztfahrzeuge und einen Hubschrauber direkt alarmieren. Die Regionalleitstelle in der Fontanestraße 1 verwaltet Feuerwehren in Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Sie ist eine von fünf Leitstellen im Land Brandenburg. Am Tag des Twitter-Gewitters zeigt die Statistik der Regionalleitstelle 276 Einsätze, darunter 155 Rettungsdienste, 6 Brände und 5 Krankentransporte.

Notfall in der Jahnstraße

Sekunden später kommt es zu einem Notfall in der Jahnstraße. Hier befinden sich mehrere Eiszapfen auf einem Dach, drohen auf die Straße zu fallen und Menschen zu verletzen.

„Normalerweise verpflichtet Eigentum. Wenn jemand ein Haus hat und Eiszapfen herunterhängen, muss er alles absperren. Weil das so schnell nicht möglich war und deshalb eine Gefahr für die Allgemeinheit wurde, haben wir das Eis kostenpflichtig entfernt“, sagt Meik Jäger.

Mehr Follower

Die Nutzer im sozialen Netzwerk schauen gespannt auf die Einsätze, während des Twitter-Gewitters steigt die Zahl der Follower bei der Feuerwehr Brandenburg von 800 auf über 1040. „Wir informieren über den Katastrophenschutz, die Feuerwehr und Gefahrenabwehr, zeigen so Transparenz“, sagt Meik Jäger.

Blick hinter die Kulissen

Nutzer erfahren, dass Feuerwehrmann Norbert Pietsch für die Kollegen kocht, Reinigungskraft Roswitha Billig die gute Seele der Feuerwehr ist und wie ein alter Löscheimer aus dem 19. Jahrhundert aussieht. Erstmals arbeitet die Feuerwehr online mit dem Brandenburger Stadtmuseum zusammen. Hier postet das Team von Leiterin Anja Grothe Bilder auf Instagram.

Nutzer sehen Bilder eines Großbrandes an den Seitenflügeln des Neustädtischen Rathauses von 1908 und eine Übung an der Ecke Stein-/ St. Annenstraße im Jahr 1968. Die Brandenburger Feuerwehr ist zufrieden mit dem Twitter-Gewitter und will ihre Social-Media-Kanäle ausbauen.

„Bei Facebook und Twitter werden wir noch aktiver sein, damit jeder Bürger über unsere Einsätze informiert ist. Auch im nächsten Jahr sind wir dabei und zeigen neue Eindrücke“, sagt Meik Jäger.

Von André Großmann