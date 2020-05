Hilfe in der Not: Brandenburger verteilen Care-Pakete für Bedürftige

Brandenburg/H

Hilfe für Menschen in Not ist für Melanie Höhne und Michael Haase in der Corona-Krise wichtiger denn je. Die zwei Brandenburger und vier weitere Unterstützer sind Mitglieder der Hilfsorganisation „Kleiderursel“ und packen jeden Sonntag Care-Pakete.

Ehrenamtler der „Urselstube" und des Netzwerks „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel" verteilen Lebensmittel an Brandenburger. Die MAZ hat zwei Helfer bei ihren Vorbereitungen begleitet.

Lebensmittel für Bedürftige

Sie fahren zu Supermärkten, Discountern, kaufen ein und füllen Papiertüten mit Nudeln, Apfelmus, Kartoffelpüree, Schokocroissants und Trinkpäckchen. Die Lebensmittel für Bedürftige finanzieren Brandenburger mit Spenden über den Online-Bezahldienst Paypal.

Für Helferin Nancy Petsch ist klar, wie wichtig das Projekt ist. Sie betont, dass sich immer mehr Brandenburger durch die Corona-Krise in Kurzarbeit befinden.

Finanzielle Probleme nehmen zu

„Es ist im Alltag einfach weniger Geld da, als sonst. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Eine warme Mahlzeit im Bauch erfreut aber das Herz und bereichert das Leben. In Zeiten von Corona fragen wir nicht nach der Bedürftigkeit der Besucher. Hier trägt niemand eine Rolex, kommt mit dem Mercedes und holt dann eine Tüte ab“, sagt die Brandenburgerin.

Die 40-Jährige erinnert, dass einige ALG2-Empfänger, deren Nachwuchs sonst in Kindertagesstätten und Schulen ein „kostengünstiges Mittagessen erhält, nun jeden Tag zu Hause kochen. Das geht zusätzlich ins Geld. Und es ist belastend, wenn man nicht weiß, wie mehrere Kinder versorgt werden sollen“, kommentiert die Havelstädterin. Genau deswegen will das Team der Kleiderursel helfen.

Besucherin Regine Bode schätzt das neue Angebot. „Die Aktion ist so wichtig und hilft mir immer ein, zwei Tage mehr über die Runden. Am meisten freue ich mich über das Toastbrot und die Nudeln“, sagt die Brandenburgerin.

Die Helfer der „Kleiderursel“ achten beim Packen der Care-Pakete auf Hygiene-Regeln. Sie tragen Mundschutz, Einweghandschuhe und legen nur bereits verpackte Lebensmitteln in die Tüte.

Mehr Besucher in der Warteschlange

Unterstützerin Melanie Höhne schätzt die Dankbarkeit der Menschen. Für sie ist die Wertschätzung ein Ansporn, weiterzumachen. „Die aktuelle Situation ist für uns alle nicht einfach und jeder Hoffnungsschimmer hilft“, sagt die 34-Jährige.

Mehr als 70 Gäste besuchen die Lebensmittelspende an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in Hohenstücken-Nord. „Es kommen auch immer mehr Ältere, das war früher anders. Ich blicke jedes Mal genau auf die Warteschlange“, sagt Michael Haase.

Lieferung für Risikopatienten

Auch Havelstädter, die eine Vorerkrankung haben und nicht vor Ort in der Urstelstube vorbei schauen können, erhalten Hilfe. So kümmert sich Ehrenamtlerin Anja Mordhorst um Birgit und Harry Wischnewski.

Während die Brandenburgerin an der chronisch-entzündlichen neurologischen Erkrankung Multiple Sklerose leidet, hat ihr Mann Harry die Lungenkrankheit COPD. Anja Mordhorst bringt ihnen deshalb ein Care-Paket bis an die Haustür im Stadtteil Görden. Zusätzlich liefern die Ehrenamtler gemeinsam mit dem Netzwerk „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ Pakete für Corona-Erkrankte und Senioren, die nicht mobil sind.

Helfer sammeln Spenden

Um ihre Kosten zu decken, benötigen die Planer der 70 Care-Pakete pro Woche 350 Euro. Michael Haase und Nancy Petsch hoffen deshalb auf weitere Helfer. „Wir wollen den Menschen ein Lächeln bescheren und hoffen ihnen mehr geben zu können, als ein Toastbrot und Marmelade. Jeder entscheidet freiwillig, wie viel er gibt. Doch jede kleine Unterstützung hilft“, sagt Haase und packt noch eine Dose Erbsen ein.

Spenden für die Care-Pakete sind per Mail an das Paypal-Konto carlos0815@gmx.de möglich. Infos auch telefonisch unter 01741924838.

Von André Großmann