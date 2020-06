Brandenburg/H

Im Einsatz zählt für Florian Bialloblotzki jede Sekunde. „Je tiefer das Wasser, desto größer ist die Gefahr. Immer mehr Menschen sterben den Ertrinkungstod und bei jedem Unfall ist höchste Eile und der Einsatz professioneller Helfer wichtig“, sagt der Leiter der Wasserwacht beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK).

Die Rettungstaucher der Wasserwacht Brandenburg sammeln 12.000 Euro für ihre neue Ausrüstung und sichern so die Zukunft ihres Ehrenamts.

Angst vor der Zukunft

Der 23-Jährige bangt seit Monaten um die Zukunft der Rettungstaucher in der Havelstadt. Ihnen droht das Ende ihres Ehrenamtes und Florian Bialloblotzki verdeutlicht, welche Folgen eine Auflösung hätte.

„Wenn in Brandenburg an der Havel ein PKW ins Wasser stürzt und Menschen im Fahrzeug eingeschlossen sind, müssten Einsatzkräfte aus Potsdam anrücken. Da kommt schnell mal eine Anfahrtzeit von einer Stunde oder mehr zusammen. Das sind Minuten, die im Notfall Leben kosten können“, kommentiert der Brandenburger.

Mehr Einsätze für die Wasserretter

Er stellt fest, dass die Zahl der Einsätze steigt und sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt hat. „Doch wenn der Wassertourismus wie von der Stadt gewünscht stark zunimmt, sollte auch die Unterstützung der Verwaltung spürbar sein, das ist aber nicht so“, kritisiert der Leiter der Wasserwacht.

Er betont auch, dass mit zunehmender Tiefe unter Wasser der Druck auf den menschlichen Körper steigt. „Im Blut sättigt sich mit zunehmender Tiefe immer mehr Stickstoff. Schon drei Meter unter der Wasseroberfläche könnte deshalb das Trommelfell von Menschen platzen“, sagt der Brandenburger. 2019 finden die Einsatzkräfte der Wasserwacht eine vermisste Schwimmerin tot im Riewendsee.

Seit den Lockerungen der Eindämmungsverordnungen und der Öffnung der Strändesind die Helfer aktuell ein- bis zweimal pro Woche im Einsatz. Sie helfen Menschen bei Bootsunfällen, schleppen Schiffe ab, bergen Teile von Fahrzeugen undtauchen nach Gegenständen und Müll im Wasser. Die ehrenamtlichen Rettungstaucher sind sowohl in Brandenburg an der Havel als auch in Kloster Lehnin, Wusterwitz, Briest und Plaue unterwegs.

Geräte fast 20 Jahre alt

Doch warum ist ihre Zukunft bedroht? Die Geräte der Ehrenamtler sind fast 20 Jahre alt und genügen damit nicht mehr den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherung. „Unsere Atemregler dürfen wir nur noch bis Ende des Jahres nutzen, sonst ist für uns Schluss“ kommentiert Bialloblotzki.

Die Rettungstaucher der Wasserwacht brauchen ab sofort eine Vollmaske, die im Gegensatz zur regulären Tauchmaske das ganze Gesicht bedeckt und Helfer so vor Umwelteinflüssen schützt.

Helfer sammeln Spenden

Die Teile kosten Tausende Euro, doch die Ehrenamtler geben nicht auf. Gemeinsam sammeln Mitglieder des Rotary-Clubs um Präsident Volker Podzimek , Helfer des DRK und private Spender 12.000 Euro. Sie kaufen Atemregler, Auftriebswesten und Vollgesichtsmasken.

Als die Rettungstaucher vom Erfolg der Sammlung erfahren, treffen sie sich im 50-Meter-Becken des Marienbads, tauchen ab und zeigen die Buchstaben des Wortes „Danke“ auf Laminierfolie.

Technik für 15 bis 20 Jahre

Florian Bialloblotzki hofft, dass die neue Ausrüstung „mindestens 15, eher 20 Jahre hält“. Er stellt klar, dass die neue Vollgesichtsmaske mit den Namen Apeks Guardian erstmals auch bewusstlosen Rettern hilft. Mussten sie ihre Atemregler unter Wasser früher mit den Armen festhalten, ist die neue Maske jetzt per Gummiband um den Kopf befestigt.

Die neue Ausrüstung ist für den Leiter der Wasserwacht und sein Team ein Zeichen, dass alles möglich ist. Die Helfer sammeln schon für ein neues Funkgerät und erklären, warum sie ihr Ehrenamt begeistert. ,,So anstrengend die Einsätze, gerade in den Neoprenanzügen sind. Zum Schluss überwiegen die Erleichterung und Freude den Einsatz erfolgreich abgeschlossen zu haben", berichtet Wasserretterin Martha Dierks.

Florian Bialloblotzki vergleicht die Zeit unter Wasser hingegen mit einer anderen Welt. „Neben dem, was uns sonst verborgen bleibt, ist besonders faszinierend, dass man mit der Tauchausrüstung eine Art Schwerelosigkeit erleben kann. Dabei erhalten wir Einblicke in eine Umgebung, in der alles im Einklang miteinander lebt“, sagt Florian Bialloblotzki und lächelt.

Von André Großmann