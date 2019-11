Hilfe in der Not: Team der Kleiderursel zieht in neue Räume

Brandenburg/H

Hilfe für Menschen in Not ist für Nancy Petsch eine Mission. Die Brandenburgerin unterstützt als „ Kleiderursel“ Bedürftige, jede Textilie bedeutet für sie ein Stück Zuversicht.

Zur Galerie Das Team der Kleiderursel hilft Bedürftigen ab sofort in der Sophienstraße. Die MAZ hat sich im neuen Objekt umgesehen.

Neue Räume für das „Team Kleiderursel “

„Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten, aber wir können sie ein bisschen besser machen“, sagt die 40-Jährige. Sie will ihren Worten Taten folgen lassen, blickt auf mehr als 200 Kartons mit tausenden Kleidungsstücken und steht in den neuen Räumen der „ Urselstube“ in der Sophienstraße.

Das neue Heim des ehrenamtlichen Hilfsprojekts befindet sich im hinteren Teil des Endhaltestellengebäudes in Hohenstücken-Nord. Hier haben Helfer jetzt 75 statt wie bisher 35 Quadratmeter Platz, ein Küchenbereich mit Mikrowelle bietet den sechs festen Unterstützern des „Team Kleiderursel“ mehr Möglichkeiten.

100 Menschen nutzen das Hilfsangebot

Melanie Höhne unterstützt den Umzug der Hilfsinitiative von der Gördenallee in die Sophienstraße. Für sie ist klar, warum sich die soziale Kleiderbörse in den Brandenburger Stadtteilen Görden und Hohenstücken etabliert hat.

„Es ist selten, dass Menschen direkte Hilfe erhalten, die sich in finanziell schwieriger Lage befinden. Nancy Petsch ist für die Menschen da, wo die Politik versagt“, sagt die 33-Jährige.

Momentan nutzen um die 100 Menschen im Monat das Hilfsangebot in Brandenburg an der Havel. Die Privatinitiative startete erstmals am 9. Dezember 2017 in der Havelstadt, damals noch in einem Raum des Verbandes der Alleinerziehenden am Tschirchdamm 35.

Suche nach Räumen beendet

Zwischenzeitlich stellte Nancy Petsch ihre eigenen Wände als Kleiderkammer zur Verfügung, sie suchte neue Räume und fand diese im Dezember 2018 in der Gördenallee 100. Doch auch dort hätte die 40-jährige Brandenburgerin das Objekt „in fünf bis zwölf Monaten“ verlassen müssen. Jetzt ist sie glücklich, denn der Mietvertrag am neuen Standort ist unbefristet und entstand in Kooperation mit den Brandenburger Verkehrsbetrieben.

VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler unterstützt das soziale Projekt im Stadtteil Hohenstücken. Er betont, dass die Räume vorher nicht genutzt wurden und nur ein Teil des Baukörpers sind, da sich im anderen Teil die Sozialräume für Fahrer an der Endhaltestelle befinden.

Projekt gegen Armut

Für Nancy Petsch gehört ihre Kleiderbörse nach Hohenstücken. „Da gibt es nichts zu beschönigen. Wenn ich mit offenen Augen durch die Gegend laufe, sehe ich die Armut. Dagegen wollen wir etwas tun. Kinder müssen nicht mit zerrissenen Hosen umherlaufen. Sie und ihre Eltern sollen wissen, dass jemand für sie da ist, ein Ansprechpartner bei Problemen und Konflikten“, sagt Petsch der MAZ.

Neue Braut- und Festmoden

Die Brandenburgerin und ihre Freundin Claudia Kühn sind glücklich, denn für beide Frauen erfüllt sich mit den neuen Räumen der Traum von einer Ecke für Braut- und Festmode. Hier hängen 25 Kleider neben einem Herrensakko und Anzügen für Jungs. Claudia Kühn blickt auf ein beigefarbenes Kleid mit schwarzer Spitze. „Sollte ich nochmal heiraten, würde ich es in diesem Kleid tun“, sagt die 41-Jährige.

Sie betont, dass die „ Urselstube“ keine Konkurrenz für Brautmodengeschäfte ist. „Aber die Besucher die zu uns kommen, heiraten sonst wahrscheinlich in Jeans und T-Shirt, weil sie sich kein Brautkleid leisten können“, sagt Nancy Petsch.

Besucher, die erstmals die neuen Räume der „ Kleiderursel“ erkunden, sollten ihren Hartz IV-Bescheid, Familienpass oder den Tafelausweis mitbringen. Jeder Gast kann dort aber auch ohne Bedürftigkeitsprüfung Kleidungsstücke tauschen. Nancy Petsch nimmt sich einen Karton, packt Kinderkleidung aus und läuft durch die Räume, für sie sind die neuen Räume ein „Ort der Begegnung und Hoffnung.“

Die erste Kleiderausgabe in der neuen Urselstube findet Mittwoch von 10 bis 13 Uhr in der Sophienstraße statt. Nancy Petsch empfiehlt Gästen, den seitlichen Eingang am Gebäude zu nutzen. Kleiderspenden werden immer Montag, von 17 bis 18 Uhr angenommen. Infos zum Projekt unter www.facebook.com/ Kleiderursel und per Whatsapp an 0174-19 24 838.

Von André Großmann