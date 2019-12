Hilfe in der Not: Wie eine Schulkrankenschwester Kinder unterstützt

Zwei Schulkrankenschwestern arbeiten aktuell in Brandenburg an der Havel. Neben Bianca Mauß ist Monika Krapf drei Tage pro Woche als Schulkrankenschwester in der Nicolai-Oberschule tätig. Die Frauen sind im Awo-Modellprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte an öffentlichen Schulen im Land Brandenburg“ angestellt.

Das Gesamtbudget des Modellprojekts beträgt 1,4 Millionen Euro, dieses verteilt sich auf 18 Gesundheitsfachkräfte und 27 Modellschulen in neun Modellregionen im Land Brandenburg. Die aktuelle Projektphase endet am 31. Dezember 2020, eine Bewertung der Ergebnisse soll im Oktober 2020 erfolgen.

Zu den Gutachtern zählen dabei Pflegewissenschaftler der Berliner Charité, Mitarbeiter der Leuphana-Universität in Lüneburg, des Delmenhorster Instituts für Gesundheitsförderung und die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen.

Sie ermitteln unter anderem, ob die Zahl der erkrankten Kinder durch das Modellprojekt zurückgeht und welche Auswirkungen der Einsatz der Schulkrankenschwestern auf die Bildungschancen der Kinder hat. Danach wird entschieden, ob und wie das Modellprojekt fortgesetzt wird. In der Havelstadt starteten die ersten Gesundheitsfachkräfte im Februar 2017. Das Modellprojekt wurde erstmals im Oktober 2018 verlängert.