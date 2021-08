Wusterwitz

Madleen Richter ist in Wusterwitz vor allem für ihre Tanzgruppe „Dancing Devils“ bekannt. Seit 2020 ist sie aber auch bei der Kosmetikmarke „Mary Kay“ tätig. Die Marke vertreibt über Verkäuferinnen an verschiedenen Standorten ihr Produkte. Jetzt wurden die Mitarbeiter zu einer Spendenaktion aufgerufen. Ein Anteil des Geldes der verkauften Produkte geht an die Opfer des Hochwassers im Westen des Landes.

Durch ihre Schwägerin kam Richter zum ersten Mal mit der Marke in Kontakt. „Ich war selbst erst sehr skeptisch“, erzählt sie. Schließlich haben die Produkte sie aber überzeugt und sie ist bei Mary Kay eingestiegen – anfangs nur, um die Produkte günstiger zu erhalten. Ihren letzten Nebenjob hat sie gekündigt, um bei Mary Kay als Teamleaderin anzufangen. Das war im März 2020.

Ihr ursprüngliches Team bestand aus fünf Personen, inzwischen besteht es aus 40 Mitarbeiterinnen. Die meisten kennt sie gar nicht persönlich, denn das Team fand sich während des Lockdowns. Zu dieser Zeit hat Madleen Richter ihre Direktorinnenqualifikation abgelegt. Als Direktorin koordiniert sie ihr Team und ist Mentorin und Ausbilderin.

Traumberuf bei Mary Kay gefunden

Für Madleen Richter ist das ein Traumberuf. Sie kann von zuhause arbeiten und sich ihre Zeit selbst einteilen. Besonders wichtig ist es ihr, viel Zeit mit ihrem fünfjährigen Sohn verbringen zu können. „Ich wollte ihm nie sagen müssen: Mama kann jetzt nicht, sie muss arbeiten.“ Während des Lockdowns, als auch Kindergärten geschlossen waren, half ihr Sohn fleißig beim Verpacken von Produkten für die Kunden.

Diesen Spendenaufruf postete Madleen Richter auf Facebook. Quelle: Madleen Richter

Mary Kay spendet regelmäßig Geld an verschiedene Projekte. Die Entscheidung, den Opfern des Hochwassers zu helfen, war schnell getroffen. Auch einige der eigenen Mitarbeiter waren von der Katastrophe betroffen. Madleen Richter hatte bereits bei dem verheerenden Elbe-Hochwasser im Jahr 2013 die Menschen selbstständig mit Sachspenden unterstützt. Ihren Spendenaufruf postete sie auf vor Kurzem auf Facebook. An einem Wochenende im Juli wurden von den verkauften Produkten zehn Prozent gespendet. Das Projekt wird im August fortgeführt und der Spendenbeitrag nun auf 20 Prozent des Umsatzes erhöht.

Spendenbereitschaft in Wusterwitz noch nicht groß

Bis jetzt hat Madleen Richter an einem Wochenende 72 Euro an Spenden eingeworben. Mary Kay als Organisation hat ungefähr 29.000 Euro gesammelt. Der gesamte Betrag wird am Ende der Aktion an „Aktion Deutschland Hilft“ gesendet. Von dort geht es direkt an die Betroffenen des Hochwassers. „Bei Mary Kay denken wir an Lösungen, nicht an Probleme“, sagt Madleen Richter. Ihnen sei wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Menschen in den betroffenen Gebieten noch immer Probleme haben. „Der Fokus liegt immer wieder schnell auf Corona“, sagt Richter.

Von den Wusterwitzern hätte sie sich mehr Unterstützung erhofft. Zwar hat sie einige Kunden aus dem Ort, aber bezüglich der Spenden ist nicht viel passiert. „In Wusterwitz werden kleine Unternehmen zu wenig unterstützt. Das ist sehr schade“, beklagt sie.

Von Julia Kazmierczak