Hilfe statt Streit: So trainieren Lehrer der Otto-Tschirch-Oberschule ihren Umgang mit Ärger

Wut, Trauer und Enttäuschung sind Gefühle im Alltag der Otto-Tschirch-Oberschule. „Viele Schüler stecken mitten in der Pubertät und da ist Ärger ein Thema, das zu ihrem täglichen Leben gehört“, sagt Stefanie Schröder.

Wie Lehrer mit Ärger umgehen

Die Sonderpädagogin und Kollegen trainieren beim Lions Quest erstmals ihren Umgang mit Ärger. Das Lebenskompetenzprogramm ist in der Otto-Tschirch-Oberschule ein extra Unterrichtsfach, das einmal pro Woche auf dem Stundenplan steht. Lions Quest richtet sich an Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren und läuft unter dem Motto „Erwachsen werden“.

Beim Seminar in der Aula sprechen Pädagogen über ihre Erlebnisse, Strategien gegen Wut und proben anschließend im Rollenspiel Konfliktsituationen. Dabei stellt sich heraus, dass jeder Lehrer anders mit seiner Wut umgeht.

Unterschiedliche Strategien

„Ich zähle erst mal bis zehn, so komme ich gedanklich runter. Dann frage ich mich, wie und warum der Streit entstanden ist, überlege, welche Lösungen sinnvoll sind und wie sie helfen, den Konflikt zu lösen“, sagt die Brandenburgerin.

Ellen Miethig (links) und Stefanie Schröder sprechen darüber, wie sie mit Ärger umgehen. Quelle: André Großmann

Sie und Trainer Volker Heß empfehlen dafür sogenannte Ich-Botschaften. Dort formulieren Menschen ihre Gefühle und Meinungen zu Themen und offenbaren dem Gesprächspartner, warum sie verletzt oder wütend sind.

Erklärung statt Wut

„Wenn wir die Situation ruhig und sachlich erklären, ist dass etwas völlig anderes als ein Streit, der aus unkontrollierter Wut entsteht. Je mehr man die Schüler in die Lage versetzt, Konflikte selber zu regeln, desto weniger müssen die Lehrer eingreifen“, sagt Volker Heß.

Für den Coach ist klar, das die Beziehungen in einer Gruppe nur positiv sind, wenn „kein Mobbing und Streit vorhanden ist, nur dann kann das Lernen tatsächlich stattfinden und der Unterricht klappt besser“, sagt der Trainer.

Hass per Whatsapp

Doch er weiß auch, dass nicht jeder Streit zu lösen ist. Lehrer wie Manja Handke bestätigen, dass Schüler ihre Konflikte auch außerhalb des Klassenraums austragen und sich dann Hass-Nachrichten per Whatsapp senden. Sie hofft, dass die Jugendlichen nicht aus Wut handeln, sondern nachdenken und begründen, warum sie ihre Mitschüler reizen.

Schüler bewerfen sich

Martin Beutel ist seit sechs Monaten Lehrer an der Otto-Tschirch-Oberschule und erinnert sich an seine bislang größte Herausforderung. „Ich war eine Woche hier, da haben sich zwei Schüler fertig gemacht, über die Bänke hinweg beleidigt und mit Gegenständen beworfen. Ich konnte keinen Unterricht machen, wusste noch nicht so richtig, was zu tun ist und war nur damit beschäftigt, sie zu beruhigen. Heute würde ich das besser machen, weil ich weiß, was zu tun ist“, sagt der 29-Jährige.

Ampelprinzip für den Unterricht

Dann spricht der Brandenburger über das sogenannte Ampelprinzip, eine Besonderheit an der Otto-Tschirch-Oberschule. Dabei erhalten Siebt- bis Zehntklässler, die sich nicht an die Regeln halten, eine erste Ermahnung in der Farbe Gelb. Wenn die Jugendlichen die Schulstunde weiter stören, setzt sie der Klassenlehrer anschließend auf die Warnstufe Orange.

Als letzte Konsequenz schreibt der Lehrer den Namen des Schülers auf einen Zettel, schließt ihn vom Unterricht aus und schickt ihn in den Trainingsraum. In diesem Zimmer sitzt der Schüler mit einem Lehrer und begründet ihm, warum der Streit eskaliert ist.

Martin Beutel sieht das Prinzip nicht als Bestrafung, sondern als Chance. Er geht optimistisch in sein erstes Schuljahr als neuer Klassenlehrer. „Ich nehme viel von Lions Quest mit, vor allem, dass wir Lehrer uns mehr in die Schüler hineinversetzen und ihr Selbstbewusstsein etwas stärken“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann