Hilferuf aus Mötzow: Ist Thiermanns Spargel noch zu retten?

Mötzow

Das Tauziehen um den Anbau von Spargel unter Folie auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg geht in eine neue Runde. Wenige Wochen vor dem Erntestart wird sich kommende Woche der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen der Stadtverordnetenversammlung mit einem Gesuch von Domstiftsgut-Pächter Heinrich Thiermann (78) aus Mötzow befassen. In seinem Schreiben bittet der Landwirt das Gremium unter Vorsitz von Anette Lang (Bündnis 90/Die Grünen) sich für eine Aussetzung der von der Unteren Naturschutzbehörde ausgesprochenen Ordnungsverfügungen einzusetzen. Danach müsste Thiermann den Anbau von rund 35 Hektar Heidelbeeren und etwa 300 Hektar Spargel in der Gemarkung Klein Kreutz rückgängig machen. Die von der Verwaltung gesetzte Frist war am 1. März 2021 abgelaufen.

Ausgang offen

Derzeit ist völlig offen, wie sich das aus acht Mitgliedern und neun sachkundigen Einwohnern bestehende Gremium zu Thiermanns Anliegen positionieren wird. Ohnehin kann der Petitionsausschuss nur eine Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung abgeben, die wohl auf ihrer nächsten Sitzung am 31. März abschließend über die Problematik beraten wird. Bereits Ende Januar hatte sich Deutschlands größter Spargelbauer mit einem ähnlichen Hilferuf an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) gewandt. In seinem Schreiben hatte Thiermann den OB darum gebeten auf die sofortige Vollziehung der Rodungsanordnung zu verzichten. Doch schon der MAZ sagte Scheller damals auf Nachfrage, dass er keinen Ermessensspielraum sehe, weil sich der Landwirt beim Anbau von Sonderkulturen an geltendes Recht halten müsse.

Heinrich Thiermann hat sich an den Petitionsausschuss der Stadtverordnetenversammlung gewandt. Quelle: MAZ

Im Kern wird Thiermann vorgeworfen, Spargel und Heidelbeeren im Europäischen Vogelschutzgebiet „Mittlere Havelniederung“ und im Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ ohne eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verträglichkeitsprüfung anzubauen. Gegen die von der Stadt ausgesprochenen Ordnungsverfügungen hat der Domstiftsgut-Pächter inzwischen rechtliche Schritte eingeleitet. Doch ist in dem beim Verwaltungsgericht anhängigen Eilrechtsschutzverfahren noch keine Entscheidung eingegangen. Deshalb erhofft sich Thiermann von einer Aussetzung der Vollziehung einen Zeitgewinn bis zum Abschluss des ordentlichen Rechtsweges. „Es erscheint aus meiner Sicht völlig widersinnig, dass ich zunächst 300 Hektar Spargelkulturen vernichten muss mit der Folge großen Schadens für Mitarbeiter und Betrieb, um dann über Jahre vor den Gerichten über die Rechtmäßigkeit der Anordnung und um Schadenersatz zu klagen“, schreibt Thiermann unter anderem an den Petitionsausschuss.

Kritik am Folienspargel

Unabhängig vom Ausgang der Petitionsangelegenheit bleiben Naturschutzbehörde und Umweltverbände bei ihrer Generalkritik am Folienspargel. Die Anbauart sei ein erheblicher Eingriff in die Natur und habe die Lebensbedingungen für viele Tier- und Pflanzenarten zerstört, heißt es unter anderem im Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde mit dem der Widerspruch von Thiermann gegen die ordnungsbehördliche Verfügung abgelehnt wurde. Gegen diese Behauptungen kontern sowohl die Vielfruchthof Domstiftsgut Mötzow Spargel- und Beerenfrüchte GmbH als auch die benachbarte Havelland Agrargenossenschaft Weseram.

Seit 20 Jahren Spargel

Beide Unternehmen hatten 2018 eine naturschutzfachliche Bewertung möglicher Auswirkungen des Spargelanbaus unter Folie auf das Vogelschutzgebiet „Mittlere Havelniederung“ in Auftrag gegeben. Auf über 60 Seiten Untersuchungsmaterial zu zahlreichen Vogelarten kommen Claus Albrecht und Thomas Esser vom Kölner Büro für Faunistik zu einem ganz anderen Ergebnis. Sie sehen weder bei den Brutplätzen noch bei den Nahrungsräumen eine erhebliche Beeinträchtigung des Spargelanbaus auf die wichtigsten Vogelarten. Die rund 300 Hektar Spargelanbau nehmen nur 1,34 Prozent des etwa 25 000 Hektar großen Vogelschutzgebietes „Mittlere Havelniederung“ ein. Spargel wird seit der Übernahme des Domstiftsgutes Mötzow vor 20 Jahren durch den Niedersachsen Heinrich Thiermann angebaut. Die Überziehung der Region mit dem europäischen Schutzstatus erfolgte erst einige Jahre später. Dagegen sieht Michael Ganschow vom Landesverband der Grünen Liga in dem Auftragswerk noch lange keinen Beweis für eine Unschädlichkeit des Folienspargels. Tatsächlich hätten zwei Gutachten aus 2013 und 2017 festgestellt, dass sich der Erhaltungszustand der Natur im Anbaugebiet deutlich verschlechtert habe, sagte der Landesgeschäftsführer der MAZ.

Thiermann warnt vor Folgen

Thiermann scheut in seinen Schreiben an Scheller und den Petitionsausschuss nicht davor zurück, die möglichen Folgen einer Durchsetzung der Ordnungsverfügungen aufzuzeigen: Wegbruch von Absatzmärkten, betriebsbedingte Kündigungen sowie Schadenersatzansprüche an die Stadt Brandenburg. Durch die Zwangsrodung von Spargel und Heidelbeeren würde allein im laufenden Jahr ein Verlust in siebenstelliger Höhe entstehen. „Unser vorrangiges Ziel ist es jedoch nicht, Schadenersatz zu fordern, sondern den Schaden gerade zu vermeiden, indem wir während eines laufenden Verwaltungsgerichtsverfahrens unsere Produktion aufrechterhalten können“, so Thiermann an Scheller.

Von Frank Bürstenbinder