Hilflos, betrunken und uneinsichtig in Hohenstücken

Brandenburg/H

Anrufer haben der Polizei am Donnerstagnachmittag einen hilflosen Menschen am Tschirchdamm gemeldet. Die Beamten entdeckten am Einsatzort zunächst niemanden, der hilflos wirkte.

Als sie in der Nähe weiter suchten, stießen sie auf einen 35 Jahre alten Mann, der stark betrunken war. Es handelte sich um denjenigen, der zuvor als mutmaßlicher Ladendieb aufgefallen war.

Anzeige

Der junge Mann sei uneinsichtig, aggressiv und beleidigend aufgetreten, berichtet die Brandenburger Polizei. Sie nahm ihn daher mit in die Ausnüchterungszelle.

Von MAZ