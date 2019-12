Brandenburg/H

Ein 17-jähriger Jugendlicher bemerkte in der Brielower Straße, wie ein stark betrunkener Mann (25) in ein Gebüsch gefallen war. Er meinte es gut und bot dem Betrunkenen seine Hand an. Als „Dankeschön“ schlug der Gestürzte auf seinen Helfer ein und beschädigte dessen Brille.

Polizisten beleidigt

Als die Polizei am Ort eintraf, wurde der 25-Jährige auch gegenüber den Beamten beleidigend. Er pustete sich auf 2,23 Promille. Der Mann wurde des Ortes verwiesen und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Der hilfsbereite Jugendliche kam ohne ärztliche Hilfe aus.

Von Frank Bürstenbinder