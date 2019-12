Zwei Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer

Brandenburg/H

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagmittag auf einem Zebrastreifen in der Jacobstraße ein Kind angefahren und ist davongebraust, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei am Dienstag gibt es nun zwei Hinweise. Das teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz auf MAZ-Nachfrage mit. Beide Hinweise beziehen sich auf einen und denselben Mann. „Wir werden jetzt dieser Spur nachgehen“, so Bergholz. Mehr könne er zum jetzigen Ermittlungsstand nicht sagen.

Das Unfallauto hatte kurz gestoppt am Zebrastreifen. Als das Mädchen dann den Überweg nutzte, fuhr der Mann an. Er soll weiße lockige Haare haben und einen dunkelblauen Kombi der Marke Hyundai oder Honda fahren.

Der Unfall ereignete sich um 12.40 Uhr. Zeugen erreichen die Polizei unter 03381-56-00.

Von Marion von Imhoff