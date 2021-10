Brandenburg/H

Das „Landhaus an der Plane“ gehört mit einer sehr wechselvollen Geschichte zu den vielfältigen Lokalen der Stadt Brandenburg. Leider gibt es sehr wenige Aufzeichnungen über die Geschichte dieser Gaststätte an der Wilhelmsdorfer Landstraße.

Die Anfänge reichen in die Zeit vor 1900 zurück. Die Menschen wollten feiern. Es gab rauschende Jahresfeste, über die in den örtlichen Zeitungen ausführlich und teils überschwänglich berichtet wurde. Es war aber auch die Zeit vieler Vereinsgründungen und damit die Zeit der Gaststätten und Lokale und Tanzsäle.

Ein Eröffnungstermin ist noch nicht ermittelt worden. Sicher ist, dass das Gasthaus schon weit vor 1900 lief. Anhand der Brandenburger Adressbücher kann man einige Gastwirte nachverfolgen. So war es Josef Lins (Adressbuch 1914/15), der den Reigen eröffnete. Nachweise gibt es auch über Wilhelm Elsasser (Adressbuch 1932) und über Alfred Elsasser (Adressbuch 1938/39).

Das Landhaus liegt direkt an der Plane, hier auf einer Ansichtskarte um 1930. Quelle: Reiner Heublein

Schon die Pferdebahn fuhr bis zum „Landhaus an der Plane“. Am 5. April 1901 gab man die Strecke „Rathaus – Planebrücke“ frei. Zehn Jahre später wurde der Betrieb der Brandenburger Straßenbahn elektrifiziert. Die Weiße Linie, damals waren die elektrischen Linien nach Farben geordnet, fuhr ab dem 16. April 1911 vom Neustädtischen Rathaus bis zum Schlachthof. Später verlängerte man die Linie bis zur Planebrücke und eben zum Landhaus. Mit der Straßenbahn kamen viele Ausflugsgäste in Richtung Planebrücke, an deren auch der „Sportpark Brandenburg“ lag.

Ein Feuer zerstörte den Sportpark in Brandenburg an der Havel

Diesen Sport- und Freizeitpark werden nur noch wenige kennen. An ihn erinnert heute fast nichts mehr, nur noch der dafür künstlich angelegte Stichkanal von der Havel ist vorhanden. Der Sportpark befand sich an der Wilhelmsdorfer Landstraße 67 und wurde im August 1899 eröffnet.

Ein Feuer zerstörte am 28. April 1913 das hölzerne Wirtschaftsgebäude, den Aussichtsturm und die Terrasse innerhalb kürzester Zeit. Übrig blieb die Radrennbahn. Sie wurde noch bis Ende der 1920er Jahre genutzt, musste dann aber wegen der Schäden durch die häufigen Überschwemmungen der Havel aufgegeben werden.

Wenigstens einmal führte ein Radrennen am Landhaus vorbei. Der Radrennklub „Olympia“ hielt am 17. September 1920 ein sogenanntes Propaganda-Straßenrennen ab. Der Startschuss fiel am Landhaus. Von dort ging es über Wilhelmsdorf nach Grüningen und zurück.

Das Gasthaus „Landhaus an der Plane“ war beliebt. Die Wirte organisierten Tanzveranstaltungen, es gab Kaffee und Kuchen, Konzerte und eine florierende Außengastronomie. Im „Brandenburger Anzeiger“ warb das Gasthaus 1934 für Sonntagskonzerte um 15.30 Uhr und für Tanzveranstaltungen am Sonntag um 17 Uhr.

Der Konzertgarten war oft das Ziel der Brandenburger für Wochenendausflüge, zumal es auch Kinderbelustigung vielfältiger Art geboten wurde, zum Beispiel Affenschau, Ponyreiten, Karussell und Luftschaukel.

Zwischen der Planebrücke und der Malge verkehrte ein Linienbus, hier um 1930. Quelle: Reiner Heublein

Eine alte Brandenburgerin erinnert sich, am Landhaus „Onkel Pelle“ erlebt zu haben. Adolf Rautmann (1869-1937) aus Großderschau alias „Onkel Pelle“ war als Clown in Berlin und der Provinz Brandenburg bekannt. Ab Ende des 19. Jahrhunderts ging er mit dem Zirkus Renz auf Reisen.

Nach dem Zweiten Weltkrieges trat ein Brandenburger in Onkel Pelles Fußstapfen. Viel ist nicht bekannt, außer dass er aus der Wilhelmsdorfer Straße stammte. Das lief bis Anfang der 50er Jahre fort. Zwei Affen, ein Esel und ein Pony waren am Wochenende ein ständiger Magnet für die Mädchen und Jungen, an die sich eine Zeitzeugin gern erinnert.

Das Landhaus an der Plane gehörte zu den beliebtesten Lokalen in Brandenburg an der Havel

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten das „Landhaus an der Plane“, das oft überfüllt war, neben dem Volkshaus in der Steinstraße und dem Ratskeller im Altstädtischen Rathaus zu den beliebtesten Tanzdielen der Stadt. Gastwirt Elsasser bot anfangs im großen Saal Tanz zur Musik einer Kapelle an. Unter anderem spielte hier die Brandenburger Band von Hugo Haberland. Das lief Ende der 50er Jahre, bis der Saal wegen Baufälligkeit nicht mehr genutzt werden konnte.

Später gab es Tanz in der Veranda, nun aber zur Musik von der Schallplatte. Ende der 60er Jahre gab Gastwirt Elsasser das Landhaus aus Altersgründen auf. Der Pächter danach, der Kleingartenverband, war nicht in der Lage, die Angebote seines Vorgängers in der gewohnten Weise fortzuführen.

Die Verkehrsbetriebe stellten die Straßenbahn zur Planebrücke ein

Einen herben Einschnitt erlebte das Gasthaus am 9. Dezember 1965. Die Verkehrsbetriebe legte die Straßenbahnstrecke zwischen der Planebrücke und der Otto-Nuschke-Straße (heute wieder Jacobstraße) ein. Die Gleise verschwanden, seither bedienen Linienbusse diese Strecke. Das war die Zeit, als das Landhaus an der Plane seine Bedeutung und den Glanz als Lokal verlor.

Neben dem Landhaus befindet sich der Bahnübergang, hier auf einem Foto um 1960. Quelle: Reiner Heublein

In den letzten DDR-Jahren war das Landhaus dann auch noch eine Gaststätte mit sommerlicher Außenbedienung. Von 1986 bis 1990 betrieb Gabriele Engel das Restaurant, unterstützt von ihrem Mann Arnim.

Nach der Wende war es anfangs ruhig um dieses beliebte Ausflugslokal. Erst die Wiederbelebung 1990/91 als chinesisches Restaurant brachte neues Leben in dieses Haus, nur der große Saal verfällt zusehends. Das Restaurant „China Garten“ durchlebte schon einen Pächterwechsel, bietet über 100 Personen Platz und hat in den Sommermonaten auch eine Außengastronomie.

Von Reiner Heublein