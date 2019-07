Brandenburg/H

Wer glaubt, nur in den drei Innenstädten Altstadt, Neustadt und Dom steckt jede Menge Geschichte, der sollte mal eine Stadtteilführung durch Nord mit Frank Brekow machen. Der Hobbyhistoriker kann selbst entlang des kurzen Weges vom Rathenower Torturm entlang der Brielower Straße bis zur Silostraße eine Menge Geschichte herauskramen, so wie beim Stadtteilspaziergang am Mittwochabend.

Dabei musste er noch nicht einmal bei den Slawen anfangen, nach deren einstiger Siedlung zuerst der Silograben, dann Kanal und Straße benannt wurden beziehungsweise, die von Markgraf Gero im Auftrag Otto I. unterdrückt wurden.

Kreisgarten statt Stadtgraben

Die Innenstädte hatten für die Einwohnerschaft platzmäßig bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ausgereicht – die Zahl der Brandenburger lag lange Zeit irgendwo zwischen 12.000 und 14.000 relativ stabil. Doch dann kam die Industriealisierung, mit Woll- und Seifenfabriken. Also wurde außerhalb der Stadtmauer gesiedelt, weil eine Verdichtung in der Altstadt nicht mehr möglich war – die Baustoffe Holz, Lehm und Ziegel ließen nicht mehr als zwei Geschosse zu.

Friedrich II. hatte 1784, zwei Jahre vor seinem Tod, festgelegt, dass der Stadtgraben nicht mehr gebraucht werde, zuzuschütten sei und ein Kreisgarten entstehen solle.

Die Kürassiere mit dem Brustpanzer

1809 kamen auch die Kürassiere, die schweren Reiter, wieder in die Stadt. Ab 1818 waren es sogar zwei Eskadronen mit jeweils 70 bis 100 Kämpfern. Diese wurden in „Buden“ – also einfachsten Häusern in der Silo-, Gero und Watstraße – bei recht armen Familien einquartiert. Am Kreisgarten enstand der Reitplatz, der bis 1882 genutzt wurde. Bis 1922 stand auch die von Karl Friedrich Schinkel entworfene und 30 Meter lange Reithalle, in der die Handgriffe am Pferd geübt wurden.

„Schon ab 1955 wurde dann das Wohngebiet Nord geplant“, erzählt Brekow dem guten Dutzend Spaziergänger, das ihm folgt. Ab dem 21. Juli 1959 –also fast genau vor 60 Jahren – begann dann der Bau der Häuser auf den Flächen, die einst als Acker, Wiesen, Scheunenfläche oder als Bleiche für die Tuchfabriken gedient hatten. Zu dieser Zeit gab es beispielsweise noch Gärtnereien und Kleingärten, die schrittweise verschwinden mussten.

Tonnenschwere Lego-Steine

Damals wurde noch in Großblockbauweise gebaut, „also mit tonnenschweren Lego-Steinen, die aus dem 1955 errichteten Betonwerk kamen. Erst in den 1960er-Jahren kamen die leichteren Platten auf“, erzählt Brekow. 1964 eröffnete die Bertolt-Brecht-Schule, 1967 folgte die Fritz-Weineck-Schule und 1970 die Doppelschule vom „Typ Erfurt“, welche die Namen von Hans Beimler und Friedrich Rau trug.

Eigentlich sollte in Höhe Rhinweg Schluss mit der Bebauung sein, doch wurde schnell erweitert, nachdem klar war, dass 3000 Wohnungen für 11.000 Menschen nicht reichten. Zuletzt wurde 1976 das Buchhochhaus an der August-Bebel-Straße gebaut, sieben Jahre später folgten noch einmal die drei sechsgeschossigen Würfelhäuser an der Willi-Sänger-Straße unterhalb der heutigen Sprengelschule.

Gardemaß am Vorderlader

Natürlich ist Brekows Steckenpferd die Militärhistorie. So erzählte er auch noch die Vorgeschichte des heutigen Süd-Sportplatzes. Hier gab es nämlich ab 1718 die Musterwiese. Der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. legte sich nämlich Grenadiere mit Gardemaß zu. Die „Langen Kerle“ waren zwischen 1,88 und 2,18 Meter groß, es gab mehr als 1000 Mann aus allen Ecken des Preußischen Reiches. Das Potsdamer Stadtschloss war zu klein, hier lag ein Bataillon, in Brandenburg waren es zwei. Die Durchschnittsgröße der anderen Männer damals lag bei 168 Zentimetern.

Die langen Soldaten exerzierten in drei Linien, 220 Mann gleichzeitig. Sie brauchten Platz, auch der Neustädtische und der Altstädtische Markt waren zu klein dafür. Die Soldaten trugen Vorderlader, diese waren allein 1,52 Meter lang. Nach dem Schuss, mussten neues Schießpulver und Kugeln von oben eingefüllt, zudem mit dem Ladestock gestopft werden.

Das konnte keiner erledigen, der nicht in die Mündung schauen konnte. 20 Jahre lang, bis 1738, kam der „Soldatenkönig“ einmal im Jahr zur Musterung in die Stadt. Es geht die Geschichte, dass nach dem Abbrennen der Stadt Nauen sich kaum einer traute, den König zu wecken, um ihm die schlimme Nachricht zu überbringen. Er soll nur geantwortet haben, er hätte schon befürchtet, sein längster Grenadier sei tot.

Dampfbagger für den Silokanal

Und paradiesische Zeiten gab es auch in Brandenburg an der Havel: 1907 beispielsweise lag die Arbeitslosigkeit bei einem Prozent. Deshalb wurde der Silokanal vorwiegend mit polnischen und italienischen Arbeitern ausgehoben, damals aber schon mit dem Dampfbagger.

Die Spaziergänger am Mittwoch haben ihre Teilnahme nicht bereut – jeder ging ein bisschen schlauer nach Hause.

