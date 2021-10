Brandenburg/H

Sieben Jahre noch, dann soll es richtig abgehen, vielleicht als großes Fest oder als ein Jahr voller Veranstaltungen. Sicher ist nur, dass 2028 würdig begangen werden soll – aus Anlass 1100 Jahre Ersterwähnung Brandenburgs. Das kündigte Udo Geiseler an, alter und neuer Vorsitzender des Historischen Vereins Brandenburg an der Havel.

Erste Überlegungen, wie man dieses runde Jubiläum gebührend feiern kann, laufen in der Stadt bereits. Die Stadtverordneten hatten auch dazu befunden. „Wichtig ist, dass der Historische Verein dieses Jubläum maßgeblich mitprägt“, sagte Geiseler am Donnerstagabend bei der Jahresversammlung des Vereins in der Johanniskirche. Über konkrete Aktionen und Vorträge zu sprechen, sei noch zu früh. Geiseler zeigte sich überzeugt, dass „zu diesem Anlass eine gebührende Festschrift gibt“.

Alle zwei Jahre stellt sich der Vorstand zur Wahl. Bis auf eine Aufnahme trat der alte Vorstand wieder an: Marius Krohn, Leiter des Industriemuseums, bewarb sich nicht mehr, um andere Aufgaben erfüllen zu können. „Wir arbeiten aber weiterhin sehr gut zusammen“, betonte Geiseler.

Dafür wählten die Vereinsmitglieder Anja Grothe, Leiterin des Stadtmuseums, in den Vorstand, dem sie nun als Beisitzerin angehört. Neben Geiseler und Grothe sind Bernd Brülke, Frank Dietrich, Cornelia Neubert, Rüdiger von Schnurbein, Tim Freudenberg (Schatzmeister) und Joachim Müller (Stellvertreter) mit von der Partie.

Vortrag in der Paulikirche in Brandenburg an der Havel

Coronabedingt waren seit Mitte 2020 nahezu alle Vorträge ausgefallen. Ein Vortrag kürzlich in Plaue lief unter freiem Himmel, der nächste soll in der Paulikirche stattfinden. Geiseler äußerte sich zuversichtlich, dass der Vortragsbetrieb nun wieder anlaufen könne. Für die Jahresversammlung hatte der Verein die Johanniskirche gewählt, um die Stühle mit dem nötigen Abstand aufstellen zu können. Von den 84 Mitgliedern waren 30 erschienen. Das wäre im Gotischen Haus etwas zu eng geworden.

Zu den guten Nachrichten aus dem Vorstand gehörte diese: „Unser 29. Jahresbericht fand so viel Interesse, dass wir zum ersten Mal nachdrucken lassen mussten“, freute sich Geiseler. Titelthema dieses Berichts war der umfangreiche Beitrag von Hans-Georg Dachner und Frank Brekow über die Arado-Flugzeugwerke. Der 30. Jahresbericht soll im Oktober erscheinen.

Frauen aus der Geschichte von Brandenburg an der Havel

Und auch dies könne sich der Historische Vereins ans Revers heften: Auf seine Initiative hin haben die Stadtverordneten im Frühjahr dieses Jahres beschlossen, sieben namenlose Straßen und Plätze nach Frauen aus der Geschichte Brandenburgs zu benennen. Als Beispiele nannte Geiseler die letzte Brandenburger Slawenfürstin Petrussa, die aus Plaue stammende Bildungsreformerin Friedrike Eberhardine von Rochow und die Malerin Gertrud Körner aus der Jacobstraße. „Das zeigt, dass unsere Expertise gefragt ist“, sagte Geiseler.

