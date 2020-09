Hit auf Instagram: Bei „Herina Bags“ entstehen neue Taschen in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Liebe zum Design ist für Antchen Dammeyer und ihren Partner Lukas Plantz mehr als ein Motto. Das Paar produziert handgemachte Taschen und Rucksäcke, bei Instagram hat ihr Unternehmen „Herina Bags“ Tausende Fans.

Taschen als Begleiter fürs Leben

„Taschen sind etwas Besonderes. Wir erschaffen etwas Neues mit unseren Händen, nachhaltig und fair und stellen nur kleine Serien mit maximal zehn Exemplaren her. Unsere Taschen sind ein Begleiter für den Beruf und die Freizeit. Dieser Mix aus Bequemlichkeit, Tragekomfort und Eleganz ist schwer zu verwirklichen. Aber das motiviert uns“, sagt Antchen Dammeyer.

Sie investiert bis zu sechs Stunden Arbeit für ein Produkt. Zuerst suchen die 31-Jährige und ihr Partner Materialien aus und entscheiden, ob sie Kunststoff oder Baumwolle verarbeiten. Dann recherchiert das Duo nach Anbietern, vergleicht Preise, sucht Stoffe, legt diese auf eine Schablone, zeichnet mit dem Bleistift Maße für Taschen und Rucksäcke und schneidet diese anschließend mit der Schere zu.

Träger aus italienischem Rindsleder

Ein sogenannter Roll Top Rucksack mit beschichteter Baumwolle, wasserabweisendem Stoff und Trägern aus italienischem Rindsleder kostet bis zu 149.90 Euro. Käufer können hierfür die Produktionsbedingungen in der Toskana per QR-Code zurückverfolgen. Seit dem Start der Taschenmanufaktur im Mai 2016 haben die Planer bis zu 1.000 Rucksäcke und 3.000 Taschen an Kunden geliefert.

Ein Hering im Logo

Doch warum ist das Logo des Unternehmens ein Hering? Weil Antchen Dammeyers zweiter Vorname Herina lautet. In Friesland gilt es als Tradition, den Nachkommen außergewöhnliche Vornamen zu geben, um sich vom Gängigen und Herkömmlichen abzugrenzen. Ein besonderer Name steht in der Region für Unabhängigkeit und die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Das Logo hat Antchen Dammeyer entworfen, als Zeichen der Verbundenheit, zur Natur und Nordsee.

Vornamen für jedes Produkt

Bei „Herina Bags“ erhalten alle Produkte andere Namen, deshalb heißen Rucksäcke Fiete, Tomma und Bruno. Die Planer des Projekts sind im Juli 2020 aus dem nordrhein-westfälischen Bonn nach Brandenburg an der Havel gezogen, wohnen auf dem Görden und bauen sich hier ein neues Leben auf.

Während Antchen Dammeyer als Ärztin im städtischen Klinikum arbeitet, ist Lukas Plantz Controller im Asklepios-Fachlinikum. Ihre Leidenschaft für Taschen teilen sie beide, im 30 Quadratmeter großen Atelier arbeiten sie jeden Abend bis zu drei Stunden an neuen Zielen. Für das Paar sind ihre Projekte ein kreativer Ausgleich zum Hauptberuf.

Neues Leben in Brandenburg an der Havel

Die Entscheidung für ihre Zeit in der Havelstadt haben sie bewusst getroffen. „ Brandenburg an der Havel hat die ideale Größe, ist weder Kleinstadt, noch Metropole. Wir haben hier viel Natur, Wasser und eine gute Infrastruktur“, sagt der 34-Jährige.

Dann redet er über einen Erfolg, der ihn und seine zukünftige Frau bis heute stolz macht. „In Bonn sind wir durch die Stadt gelaufen und haben Menschen gesehen, die unsere Rucksäcke tragen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es wäre wunderbar, wenn wir das in unserer neuen Heimat erneut schaffen“, sagt der Textilhersteller und verrät seinen neuesten Plan.

Projekt für Männer

Denn im Atelier entsteht der sogenannte Weekender, eine 50 Zentimeter lange und 30 Zentimeter breite Tasche. Das Kleidungsstück ist für Männer gedacht, die ihren Begleiter mit zur Arbeit, zum Fitnessstudio, auf Reisen oder in das Büro nehmen.

Bis Ende des Jahres soll das Produkt fertig sein, vorher testen Lukas Plantz und seine Freunde noch den Tragekomfort. In Brandenburg an der Havel fangen er und Antchen Dammeyer zwar von vorn, aber mit Mut an. Wir sind beide nicht aus der Modebranche, aber lieben Taschen. Deshalb wagen wir es einfach und sind kreativ“, sagt die 31-Jährige und startet die Nähmaschine.

Info: Antchen Dammeyer und Lukas Plantz suchen in Brandenburg an der Havel nachhaltige Unternehmen, Näher, Modedesigner und Veranstalter von Modemessen. Infos per Mail an herina.bags@gmail.com

