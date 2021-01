Hit auf Instagram: Diese Brandenburgerin hat mehr als 21.000 Follower

Brandenburg/H

Aus 4000 Metern Höhe springt Nicole Schober mit ihrer besten Freundin Julia Pätzold aus einem Flugzeug. Die Brandenburgerin besucht den Affenwald von Ubud auf Bali, steht unter der Luckenberger Bücke auf einem Stand-Up-Paddle und spielt mit ihren Bengalkatzen Pusheen und Froli.

Influencerin schätzt Zeit mit der Familie

Die Abenteuer begeistern ihre Fans bei Instagram, aktuell haben 21.600 Abonnenten das Profil „nicky_gili“ abonniert. Damit ist sie eine der beliebtesten Influencerinnen in Brandenburg an der Havel.

„Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass einige meiner Themen den Menschen gefallen. Mir ist wichtig, dass man immer ehrlich und authentisch bleibt, Spaß hat und zeigt, was man gern macht“ sagt Nicole Schober.

Im realen Leben arbeitet die Brandenburgerin als Intensivschwester. Sie schätzt die Momente mit Freunden und ihrer Familie. „Mich machen die kleinen Dinge im Leben glücklich. Gemeinsame Zeit ist das Entscheidende, denn darauf kommt es an“, sagt Nicky Schober.

Reisen und Rezepte

Wenn es die Corona-Infektionszahlen zulassen, plant sie mit ihrem Lebensgefährten Steven eine Reise nach Mexiko. Nicole Schober will mit ihrem Instagram-Profil Menschen motivieren und zeigen, wie gesunde Rezepte mit frischen Lebensmitteln gelingen.

Deshalb empfiehlt sie ein Lowcarb-Dessert mit Magerquark und Ei, um beim Nachtisch Kalorien zu sparen. „Es gibt so viele Varianten, bei der Zucker nicht an erster Stelle stehen muss“, sagt Nicole Schober. Sie stellt klar, dass zu viel Zucker Schwankungen im Blutzuckerspiegel hervorruft und zu Energie- und Konzentrationsschwächen führt.

Dann präsentiert sie einen Low-Carb-Käsekuchen, der in fünf Minuten gelingt. Sie verwendet 250 Gramm Magerquark, ein Ei, 14 Gramm Puddingpulver Vanille, 5 Tropfen mit Käsekuchengeschmack. Anschließend verrührt sie alles und stellt die Zutaten bei 700 Watt in die Mikrowelle.

Start im Jahr 2016

Die Brandenburgerin erhält aktuell im Laufe der Woche bei Instagram hunderte Nachrichten. Doch als sie sich 2016 spontan im Urlaub auf Indonesien bei Instagram anmeldet, rechnet sie nicht mit dem Erfolg.

Damals besucht Nicole Schober die Gili Islands, eine kleine Inselgruppe in der Balisee vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Lombok . Weil sie der Ort fasziniert und ihr Spitzname Nicky ist, nennt sie ihr Profil „Nicky_gili“.

Heimat in Brandenburg an der Havel

Ihre Heimat und Rückzugsorte hat sie aber in Brandenburg an der Havel. Hier macht Nicole Schober gern Sport auf dem Marienberg und entspannt im Sommer an der Regattastrecke am Beetzsee. Für das Jahr 2021 hofft sie, dass alle Freunde und Bekannten gesund bleiben.

„Ich hoffe, dass wieder ein Stück Normalität ins Leben tritt. Viele Menschen haben aktuell starke Existenzängste. Für meine Heimatstadt hoffe ich, dass die kleinen Shops und Cafés wirtschaftlich überleben“, kommentiert die Brandenburgerin.

Beruflich hofft sie auf mehr Zeit für die Betreuung der Patienten, privat hat sie ihr Glück gefunden und baut in diesem Jahr mit ihrem Partner Steven ein Haus in der Krakauer Vorstadt. „Ich strebe ein glückliches Leben an, versuche immer wieder tolle Reisen zu erleben und meinen Job gut auszuführen. Es ist mein Ziel, das Leben zu genießen“, sagt Nicole Schober.

Von André Großmann