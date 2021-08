Bensdorf

Rockmusik ist für Mike Kadenbach ein Lebensgefühl und Symbol der Freiheit. Er liebt Songs von Rammstein, Metallica und Pink Floyd. Deshalb plant der 53-Jährige die erste Bensdorfer Rocknacht des Jahres auf der Motocross-Strecke.

Rock als Lebensinhalt

„Ich bin mit dieser Musik groß geworden, sie fasziniert mich bis heute. Sobald meine Frau Kerstin mit dem Hund Emma spazieren geht, drehe ich die Anlage auf und genieße den Sound. Andere Menschen fahren nach einem langen Tag im Büro mit dem Rad, ich höre Rock“, sagt Mike Kadenbach.

Der Unternehmer baut seit der Jugend mit seinem Bruder Burkhard an Licht- und Tontechnik in Discotheken. Für die Bensdorfer Rocknacht hat er in neue Anlagen investiert und ist hunderte Kilometer bis nach Aachen gefahren, um Bässe und Teile zu kaufen.

Coverhits von Motörhead

Seit 15 Jahren organisiert er mit Freunden wie Karsten Rexhausen in Bensdorf Fußballturniere und den Weihnachtsmarkt. „Mir ist wichtig, dass die Kultur in Bensdorf erhalten bleibt, denn leider nimmt die Zahl der Veranstaltungen in den letzten Jahren immer mehr ab“, sagt er.

Bei der Rocknacht treten die Coverbands „Landstreicher“ und „Dystomp“ auf. Beide spielen Songs von Motörhead, aber auch von Herbert Grönemeyer. Der Name Dystomp kommt aus dem Englischen, bedeutet „Dude you stole my Pills“ und heißt übersetzt soviel wie „Kumpel, du hast meine Pillen gestohlen“.

Die vier Musiker der Band kommen aus Brandenburg an der Havel und dem Amt Wusterwitz. Mike Kadenbach plant das Event mit der 3G-Regel. Gäste müssen also entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Im vergangenen Jahr feierten 400 Besucher. Mike Kadenbach hofft, dass es in diesem Jahr noch mehr sind.

Wunsch nach neuer Tradition

Bensdorfer wie Stephan Arndt freuen sich auf die Veranstaltung. „Ich werde den Abend am Grill stehen und Bratwurst verkaufen. Es ist ein größeres Event und da werden viele Helfer benötigt“, sagt der Hausmeister der Wusterwitzer Grundschule.

Mike Kadenbach möchte mit der Rocknacht eine Tradition begründen. „Dieses Event soll den Menschen helfen, mal gedanklich abzuschalten. Das geht am besten mit guter Musik“, sagt er.

Info: Am Samstag, 11. September, startet die erste Bensdorfer Rocknacht des Jahres. Gäste können von 18 bis 24 Uhr dabei sein und müssen keinen Eintritt zahlen. Spenden für die Auftritte der Bands sind aber erwünscht.

Von André Großmann