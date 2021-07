Auch aus Brandenburg/Havel eilt Hilfe ins Hochwassergebiet in Westdeutschland: Laut Stadtsprecher wurde die sogenannte medizinische Taskforce angefordert. Am Samstag um 8 Uhr früh geht es los.

Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz: Massive Regenfälle haben in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz wie auch im ganzen Landkreis Ahrweiler für Überschwemmungen gesorgt. Quelle: Philipp Von Ditfurth/dpa