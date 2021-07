Hochwasserkatastrophe: Warum die Taskforce aus Brandenburg an der Havel weiter auf die Abfahrt ins Krisengebiet wartet

Brandenburg/H

Auch aus Brandenburg an der Havel sollte am Samstag Hilfe ins Hochwassergebiet in Westdeutschland eilen: Noch am späten Freitagabend trafen sich die Kameraden der medizinischen Taskforce, um die für Samstagmorgen, 8 Uhr, geplante Abfahrt vorzubereiten. Die Koffer sind gepackt, Hilfsmaterialien und Equipment in den Einsatzwagen verstaut. Doch noch immer weilen die Retter aus der Havelstadt in der Heimat. Warum?

Hochwasser: Bundesländer rufen Katastrophenfall aus

So ganz klar schien das am Sonntag nicht zu sein. Fakt ist: Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, in denen sich die Tragödien zum Ende der vergangenen Woche abspielten, haben den Katastrophenfall ausgerufen. Dafür sind sie laut Grundgesetz zuständig. Die Länder haben für alle erdenklichen Fälle Alarm- und Einsatzpläne sowie Versorgungskonzepte in der Schublade, die sie im Rahmen ihrer Notfallplanung und Notfallvorsorge erarbeitet haben. Tritt ein Fall wie jetzt mit der Hochwasserkatastrophe ein und der Katastrophenfall wird erklärt, werden in einem bundesweit erfassten Register Einheiten wie die Brandenburger Truppe abgefragt: Wer kann welches Equipment beisteuern? Wie viele Einsatzkräfte sind verfügbar? Wann können sie vor Ort sein?

Die Brandenburger haben ihre Kapazitäten schnell gemeldet und sich auf den Einsatz vorbereitet. Was bis Sonntag fehlte, war die Anforderung der Brandenburger Kräfte aus Rheinland-Pfalz. Woran es hakt? Unklar. Die MAZ erfuhr aus Feuerwehr-Kreisen, dass in solchen Fällen eigentlich zunächst Kräfte mit möglichst weitem Anfahrtsweg akquiriert werden – im konkreten Fall wären die Brandenburger also für eine frühestmögliche Abfahrt prädestiniert gewesen. Hintergrund: Ergeben sich in solchen Lagen neue dramatische Entwicklungen wie das Brechen eines Staudammes, die ein unverzügliches Eingreifen zusätzlicher Kräfte erfordern, sollen Einheiten mit kurzem Anfahrtsweg möglichst noch nicht „verbrannt“ sein. Dass die Brandenburger bisher nicht angefordert wurden, sorgt bei den hiesigen Einheiten deshalb durchaus für Verwunderung.

50 Einsatzkräfte aus Brandenburg, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark

Laut Brandenburgs Stadtsprecher Jan Penakwa gab es am Freitag eine entsprechende Hilfsanfrage des Bundes nach der medizinischen Task Force – nicht jedoch des Landes Rheinland-Pfalz. Von dort jedoch muss das „Go“ kommen, denn nur dann übernimmt das Bundesland auch die Kosten für den Einsatz der Brandenburger.

Bereit zum Ausrücken sind in der Havelstadt sechs Gerätewagen, sechs Krankentransportwagen und drei weitere Fahrzeuge. Zusammen mit den Hilfsorganisationen aus Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark wären das knapp 50 Personen. Die Brandenburger Feuerwehr stellt zudem Maschinisten und Führungskräfte, die von der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Ortsfeuerwehren kommen.

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller sagte: „Wir wollen den betroffenen Menschen in der Region helfen. Mein Dank geht an die Hilfsorganisationen, die neben den Coronaaktivitäten auch für solche Maßnahmen bereitstehen. Mein Wunsch: Alle Helfer sollen gesund und unversehrt zurückkehren.“

