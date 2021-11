Brandenburg/H

Ein Problem hat Juliane (32) aus Brandenburg an der Havel an diesem Mittwochabend vor den Bildschirmen von Millionen Zuschauern gelöst. In der aktuellen Staffel der Sat.1-Fernsehshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat die Stationsleiterin des städtischen Klinikums das passende Hochzeitskleid für sich gefunden.

„Ich fühl mich wohl, ich fühl mich sexy, ich fühl mich luftig leicht“, sagt die Noch-Single-Kandidatin aus der Havelstadt, nachdem sie in der vierten Folge der achtteiligen Sendestaffel ihren Traum in Weiß ausgesucht hat. Geholfen haben ihre Großmutter und ihre Freundinnen Franzi und Joyce.

Beide brauchen Zeit für sich

In der vorherigen Folge hatten Sandra Köhldorfer und die anderen beiden Experten der Fernsehshow einen Partner für die Brandenburgerin ausgesucht beziehungsweise gematcht. Der Zukünftige heißt Robert, ist 35 Jahre alt, kommt aus Halle an der Saale, fühlt sich wohl in seinem Hochzeitsanzug und liebt wie Juliane das Wasser.

Die Brandenburgerin Juliane wagt es, ihren Mann fürs Leben (Robert) erst vor dem Altar kennenzulernen. Quelle: Sat.1/Bearbeitung: Heike Schulze

Weitere Gemeinsamkeiten der füreinander erwählten Partner, die sich bis zur Hochzeit nie sehen und sprechen, erblicken in der jüngsten Folge das Licht der Öffentlichkeit. Zum Beispiel sagt Robert, dass ihm eine Krankenschwester als seine Zukünftige gefallen würde. Da ist er bei Stationsleiterin Juliane also genau richtig.

Der Bräutigam in spe erklärt, dass er in einer Beziehung auch mal Zeit für sich brauche. Die Braut findet „Freiräume in einer Beziehung“ wichtig, braucht ihre fünf Minuten, in denen sie sich mal zurückziehen und runterkommen kann.

Seine blauen Augen

Robert wünscht sich eine nicht zu kleine Frau. Juliane ist keineswegs klein. Sie findet Äußerlichkeiten zwar nicht so wichtig, fände es aber schön, wenn er größer wäre als sie. Ist er.

„‚Augen müssen mich ansprechen, müssen eine Sympathie ausstrahlen“, verrät die aus krahne stammende Brandenburgerin. Blaue Augen fände sie super. Daran wird die Ehe nicht scheitern, wissen die Fernsehzuschauer, sobald sie Robert tief in die Augen schauen.

Überraschung am Wusterwitzer See

Zu Beginn der aktuellen Folge ist die Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer als Chefexpertin der Sat.1-Show, an den Wusterwitzer See gekommen. Dort hat sich die von ihrem Glück nichts ahnende Hochzeit-auf-den-ersten Blick-Kandidatin Jule mit ihrer Freundin Franzi zum Eisessen verabredet.

Plötzlich nähern sich ihre Freunde Joyce und Danny im Boot dem Seeufer. Sie halten eine Tafel in die Höhe und da steht es schwarz auf weiß: „Du bist dabei“, die zentralen Worte der Show, die verheißen, dass die Sat.1-Experten einen Partner für sie gefunden haben, dem Juliane demnächst das Ja-Wort geben darf. Sofern sie will.

Neun Tage vor dem Traualtar sitzen Juliane und Robert – natürlich noch getrennt – mit Freunden und Familie jeweils beim Grillen im Garten. Er in Halle, sie in ihrer Heimat.

Vater Lothar äußert sich vor laufender Kamera skeptisch zu den Hochzeitsplänen seiner Tochter, die schließlich einen Mann heiraten soll, den andere für sie erwählt haben, den sie noch nie gesehen, gesprochen, berührt oder geküsst hat.

Wie der Vater die Sache sieht

„Ich hätte mich auf das Experiment nicht eingelassen“, versichert Julianes ihr Vater. Folgender Dialog zwischen beiden entwickelt sich.

Juliane: „Warum nicht, wovor hättest du Angst?“ – Vater: „Man weiß nicht, was einen erwartet.“ – Juliane lächelt: „Aber bei meiner Entscheidungsfreudigkeit . . . steht er auf einmal vor mir und ich muss mich nicht mehr entscheiden.“ – Vater: „Ja, aber es kann sein, du hast es die nächsten zehn Minuten schon bereut.“ – Julia: „Ich weiß, dass man sich Zeit geben muss.“

Natürlich wünscht sich Julianes Vater am Ende, dass sein Kind glücklich wird und „die Hoffnungen in Erfüllung gehen“.

Traualtar noch zwei Wochen entfernt

Ehe der vielleicht „magische Moment des Kennenlernens“ kommt, müssen die gematchten Partner noch einige Tage warten und die Fernsehzuschauer mindestens noch eine zwei Woche. Am kommenden Mittwoch schickt Sat.1 vermutlich erst noch ein anderes Paar ins Trauzimmer.

Die Brandenburger Hochzeit-auf-den-ersten-Blick-Fans müssen sich sogar wohl bis zum 8. Dezember gedulden, um im Nachhinein miterleben können, wie Juliane und Robert bei der ersten Begegnung im Trauzimmer aufeinander reagieren.

Wie bei solchen Fernsehformaten üblich sind alle Folgen zum Zeitpunkt der Fernsehausstrahlung längst abgedreht. Juliane und Robert und ein kleiner eingeweihter Kreis wissen seit den Dreharbeiten im vergangenen Juli, wie ihre Geschichte ausgegangen ist. Aber sie verraten nichts.

Von Jürgen Lauterbach