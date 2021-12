Hochzeit auf den ersten Blick: Drama um Julianes Kleid kurz vor der Trauung

Brandenburg/H

Sagt Juliane aus Brandenburg an der Havel „Ja“? Die wichtigste aller Fragen wird in der aktuellen Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ am Mittwochabend auf Sat.1 noch nicht beantwortet. Und doch bieten die Vorbereitungen der Heirat mit dem ihr noch immer fremden und vom Sender auserwählten Göttergatten in spe einiges an Drama für die gebannt vor den heimischen Bildschirmen hockenden Zuschauer.

Denn dass es in der kommenden Woche zum großen Moment für die 32-jährige Stationsleiterin des städtischen Klinikums und ihrem Robert kommt, ist seit Mittwoch sehr wahrscheinlich. Nachdem Jules größtes Problem in der Vorwoche noch die Wahl des passenden Brautkleides war, tut sich nun am vermeintlichen Tag aller Tage ein Drama auf, das wohl für alle angehenden Ehefrauen das größtmögliche sein dürfte: das ausgewählte Kleid passt nicht.

Drama bei der Kleid-Anprobe

Sichtlich unwohl fühlt sich die junge Frau aus der Havelstadt bei der Anprobe. Doch Hilfe ist schnell zur Stelle in dem hochherrschaftlichen Anwesen in Thale (Sachsen-Anhalt), das die Redaktion des Senders für die letzten Vorbereitungen der Traumhochzeit ausgewählt hat. Zwei Schneiderinnen stehen Juliane zur Seite, werkeln am Kleid herum, bis es schließlich wie angegossen passt.

Dramaturgisch wird die kurze Aufregung ums passende Outfit am Mittwoch aber natürlich noch getoppt. Denn parallel zum Kleiderdrama darf auch der aus Halle an der Saale stammende Robert immer wieder seine Gedanken äußern. „Eine fremde Frau heiraten, das ist etwas tiefgründiger, finde ich“, sinniert er im Vor-Heirat-Gespräch mit seinem Trauzeugen. Und macht sich, ganz Gentleman, natürlich auch schon Gedanken um einen möglichen ersten Kuss: „Natürlich werde ich sie erst fragen, ob ich sie küssen darf.“ Gute Idee. Jule indes hofft auf den Wow-Effekt. Sympathie sei ihr wichtig, kaum erwarten könne sie es, „ihren“ Robert endlich kennenzulernen.

Hochzeitsgäste treffen sich

Und die werte Hochzeitsgesellschaft? Versammelt sich artig an einem kleinen Teich unter freiem Himmel in Thale, um sich gegenseitig zu beschnuppern. Denn natürlich kennen sich vor dem Hochzeitstermin auch die Familien und Freunde der beiden Heiratswilligen noch nicht.

Die Brandenburgerin Juliane hat, wie auch der Hallenser Robert, neben Eltern und Großeltern ein paar Freunde eingeladen. Einen bösen Fauxpas leistet sich der Bräutigam in spe kurz vor dem großen Moment noch – und sorgt damit für Lacher unter den Gästen, als er Julianes Trauzeugin Franzi fixiert und fragt: „Wer is’n hier eigentlich wer? Ich denke mal du bist die Mama?“

Sat.1 baut Cliffhanger ein

Die Bühne für den großen Moment ist also bereitet – doch der Sender tut das, was in derlei Formaten eben gemacht wird: Nachdem der Vater seine Jule weinend am Ort des Geschehens in Empfang nimmt und ihr seinen Segen gibt, folgt der harte Schnitt. Ob sich die beiden mit Hilfe der Wissenschaft füreinander Auserwählten tatsächlich das Ja-Wort geben, dürften die Zuschauer in der kommenden Woche erfahren.

Von Philip Rißling