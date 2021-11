Brandenburg/H

Juliane (32) hat an diesem Mittwochabend ihren ersten Auftritt in der Fernsehshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ im Abendprogramm von Sat.1.

Die Hochzeitkandidatin aus Brandenburg an der Havel wurde vom Expertenteam des Senders mit Robert (35) aus Halle an der Saale gematcht, also zusammengeführt. Die beiden gelten in der aktuellen Sendestaffel nach einem langen Ausleseprozess als eine zumindest theoretisch perfekte Paarung.

Die drei Experten des Fernsehformats glauben, in Robert „auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft“ den perfekten Mann für Julianes künftiges Leben gefunden haben.

Obwohl sich die beiden Heiratswilligen vorher nie begegnet sind, sich nie gesprochen, geschweige denn berührt oder geküsst haben, sollen sie als Fremde vor den Traualtar treten, heiraten und dann in die Flitterwochen gehen. So ist das Konzept der Sendung.

Der dem Fernsehpublikum an diesem Mittwochabend erstmals vorgestellte Bräutigam Robert schien schon in den Wochen davor ein möglicher Partner der Krankenschwester aus Brandenburg an der Havel zu sein.

Der Leiter Qualitätssicherung ist seit einem Jahr Single und mag wie Jule die Natur. Er bezeichnet Wasser als sein Element.

„Wenn ich im Wasser bin, schalte ich mein Gehirn ab“, bekennt der junge Mann aus Sachsen-Anhalt, der seit zwölf Jahren von einem Hund begleitet wird und gern angelt. Er hofft auf gemeinsame Hobbys mit seiner künftigen Partnerin, von der er im Moment der Dreharbeiten noch nicht weiß, dass es Juliane aus Brandenburg an der Havel sein wird.

Beide sprechen von Familie

Sein größter Wunsch sei es, diese Welt endlich nicht mehr allein zu genießen, sondern „in Zweisamkeit, Drei- oder Viersamkeit, je nach dem“, berichtet Julianes künftiger Bräutigam vor der Kamera.

Die Frau, die ihm vorschwebt, sollte seinen Charakter mögen, bodenständig sein und Fürsorglichkeit zeigen. Eben wie eine Krankenschwester, die sich wie Juliane als zugleich bodenständig und empathisch, also einfühlsam, sieht und sich eine Familie mit Kindern wünscht.

Köhldorfer: Juliane ist eine tolle Frau

Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer findet, Juliane ist eine tolle Frau, die sich sich sehr gut an Roberts Seite vorstellen kann: „Eine offene Person, die mit beiden Beinen im Leben steht.“

Juliane alias Jule ist. wie berichtet, sehr gern mit dem Boot unterwegs als Ausgleich zu ihrem Beruf. Wie Robert schaltet sie gern in der Natur „einfach mal den Kopf ab“. In manchen Momenten ihres Lebens fehlt der Brandenburgerin der passende Partner, wie sie vor der Fernsehkamera erzählt. „Momente, in denen man traurig ist und gern eine Schulter zum Anlehnen hätte“.

Juliane aus Brandenburg an der Havel ist nicht mehr lange Single in der Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick". Quelle: Jürgen Lauterbach

Juliane möchte nicht länger „alles mit sich selbst ausmachen“ und hat sich daher auf das Experiment eingelassen, mithilfe der Sendung und vor laufenden Kameras den vielleicht perfekten Partner zu finden. Der Familien- und Kinderwunsch verbindet sie jedenfalls mit dem noch Fremden, den die Fernsehleute für sie ausgesucht haben.

„Beide lieben das Wasser und sind eher Kopfmenschen“, so erklärt Psychotherapeutin Köhldorfer in der Sendung, warum die Wahl auf ausgerechnet dieses Paar gefallen ist.

Optisch zusammen ein Volltreffer

Robert, dessen Selbstbeschreibung sie in der Sendung hört, beschreibt die Brandenburger nach ihrem ersten Höreindruck spontan als „einen Ruhepol, wie einen Teddybär, der einen vielleicht auch einmal runterbringt“.

Experte Markus Ernst erklärt, dass die beiden jungen Leute im Beziehungstest identische Werte haben bei „Partnernähe“ und Übereinstimmungen beim „Nähebedürfnis“. Bei „Erlebnissuche“ hat zwar Robert den höheren Wert, aber laut Ernst ist Juliane jemand, der sich auch einmal animieren und motivieren lässt.

„Optisch ein absoluter Volltreffer“, urteilt die dritte Expertin Beate Quinn. Ohne die Optik komme es bei den beiden nicht zum Verlieben, urteilt die Fernsehfrau. „Beide werden Geduld und Zeit brauchen, um Vertrauen und Gefühle aufzubauen“, prophezeit Sandra Köhldorfer.

Vertrauen und Liebe für stürmische Zeiten

Ihr Kollege Markus Ernst greift den Punkt auf: „Juliane und Robert – ein richtig gutes Match. Wenn die beiden Vertrauen entwickeln und Liebe empfinden, dann können sie auch stürmischere Zeiten im Leben bewältigen.“

„Ich bin bereit für den Hafen der Ehe“, versichert die Braut aus Brandenburg an der Havel.

Von Jürgen Lauterbach