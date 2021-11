Brandenburg/H

Auch sie selbst weiß nicht, ob sie schon in der zweiten Folge der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ an diesem Mittwoch, 10. November, an der Reihe ist und vor dem Traualtar stehen wird. Juliane (32) aus Brandenburg an der Havel ist eine der zwölf Single-Kandidatinnen und -Kandidaten der TV-Sendung, die in acht Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt wird.

Die Brandenburger Krankenschwester weiß zwar, wie sich ihre Geschichte entwickeln wird. Verraten darf sie darüber aber nichts. Für sie ist das Fernsehgucken am Mittwochabend also auch noch spannend.

Die Fernsehzuschauer konnten in der ersten Folge am vergangenen Mittwoch immerhin unschwer erkennen, dass die Hochzeiten dieser Staffel im vergangenen Sommer stattgefunden haben.

Demnach dürfte auch Juliane inzwischen kein Single mehr sein. Für die Zuschauer von „Hochzeit auf den ersten Blick“ bleibt sie gleichwohl vorerst die Frau auf Partnersuche, für die die Experten des Fernsehformats den perfekten Mann für Julianes Leben gefunden haben – mit hohem Aufwand und „auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft“.

Durch die Berichterstattung in der MAZ hat es sich natürlich in Brandenburg an der Havel, in ihrem Heimatort Krahne und auch sonst herumgesprochen, dass Juliane Fernsehkandidatin ist und bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ auftreten wird, auch wenn sie in der ersten Folge so gut wie noch gar nicht zu sehen war.

Reaktionen aus Brandenburg an der Havel

Welche Reaktionen hat die begeisterte Wassersportlerin erfahren? „Mein Telefon ist danach explodiert“, erzählt Juliane. Viele Nachrichten habe sie von Freunden und Bekannten erhalten, so gut wie alle waren freundlich und positiv.

Auch an ihrem Arbeitsplatz im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel ist der Heiratsmut der Kollegin kein Geheimnis geblieben. „Ist doch typisch Krankenhaus, dass sich so etwas herumspricht“, sagt Juliane lachend. Damit hatte sie natürlich gerechnet.

Nicht ganz klar war, wie die Kolleginnen und Kollegen in und außerhalb der Klinik reagieren würden. „Viele haben mir sehr viel Glück gewünscht, finden es schön und drücken mir die Daumen“, berichtet die Krankenschwester.

Jemand aus Brandenburg an der Havel ist dabei

„Ja, ich guck das jetzt“ und „toll, dass jemand aus Brandenburg an der Havel dabei ist“, das sind weitere Kommentare, die Juliane gehört hat. Natürlich ist ihr klar, dass es kritische Stimmen gibt von Menschen, die ihre Bereitschaft unmöglich finden, einen ihr fremden Menschen zu heiraten.

Eine solche kritische Haltung findet die Brandenburgerin ganz okay. In die sozialen Netzwerke schaut sie nicht, weil sie mit Facebook, Instagram und Co. wenig am Hut hat. Ihre besten Freundinnen erspähen dort schon mal Kommentare, Juliane dagegen hält sich davon fern.

Eine Frage, die ihr mehrmals gestellt wurde, hat Juliane überrascht. „Manche haben als Erstes gefragt: Gab es Geld dafür?“ Sie darf solche Fragen vom Sender aus nicht beantworten, versichert aber, dass Geld in dem Zusammenhang für sie nebensächlich sei. „Glück und Gesundheit stehen für mich an erster Stelle“, versichert Juliane glaubhaft.

Brautkleid und Flitterwochen übernimmt der Sender Die oft gestellte Frage, ob es Geld gibt für die Teilnahme an der Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat Sandra Köhldorfer beantwortet, die Paar- und Beziehungsexpertin der Sendung, die mit Markus Ernst und Beate Quinn sämtliche Single analysiert dann das perfekte Match für zwölf Menschen findet. In einer Fragestunde auf Instagram hat Kohldörfer dem Berliner Kurier zufolge Folgendes zum Thema Geld gesagt: „Beim Experiment entstehen für unsere Teilnehmer keine Kosten.“ Sat.1 übernehme sämtliche Kosten vom Brautkleid bis zum Sekt in den Flitterwochen.

Ihr nahes Umfeld hat die Hochzeitskandidatin nicht nach der finanziellen Seite des Fernsehauftritts gefragt, sondern Unterstützung gegeben. „Ich bin so stolz auf meine tollen Freunde und meine Familie“, sagt Juliane.

Die Brandenburgerin würde gern mit dem Vorurteil aufräumen, dass die Sendung nur so eine weitere Show ist, in die man geht. „Wahrscheinlich ist es schwierig, sich vorzustellen, wie viele Gefühle in dem Experiment stecken“, erklärt sie.

Juliane versichert immer wieder die Ernsthaftigkeit, die dem als „Experiment“ bezeichneten Sendekonzept von „Hochzeit auf den ersten Blick“ innewohnt. „Ich habe sehr viel tollen Menschen kennengelernt“, versichert die Krankenschwester und bezieht dabei die anderen elf (Ex-)Singles ausdrücklich ein.

Guter Kontakt zu den anderen (Ex)-Singles

„Wir sind wirklich eine sympathische Truppe, harmonieren sehr gut, stehen noch immer in regem Austausch miteinander und wollen uns auch wieder treffen“, verrät die Heiratskandidatin. Bereut hat sie ihre Teilnahme „keine Sekunde“.

„Ich stehe voll hinter dem, was passiert und was gedreht ist“, versichert die junge Frau, die alles erst durchdenkt, ehe sie entscheidet. Für sie das Wichtigste ist, dass Familie und Freunde hinter ihr stehen.

Gilt das auch für die Freunde im Bootsverein am Wiesenweg, dem die havelbegeisterte Bootskapitänin angehört? Sie weiß es nicht. „Ich war am Samstag beim Arbeitseinsatz und da bin ich immer noch die Jule. Keiner hat etwas gesagt, alles war wie immer.“ Das findet Juliane sehr schön so. „Man ist ja auch weiterhin eine ganz normale Person“, versichert sie.

Von Jürgen Lauterbach