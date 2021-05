Brandenburg/H

Vor zehn Jahren regten sich zwar auch schon skeptische Stimmen. Doch der Idee eines Bürgerhaushalts stimmten am 29. Juni 2011 alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung von Brandenburg an der Havel auf Antrag der Linken zu.

Danach fiel der Gedanke, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt mit übers Geldausgeben entscheiden, in einen Zehnteldornröschenschlaf. Der Grund: der Vorrang der Haushaltskonsolidierung. Aktuell steht der Bürgerhaushalt wieder auf der Tagesordnung. Diesmal wird die Abstimmung in der SVV knapper ausfallen, so viel ist sicher.

Ob sich am Ende eine Mehrheit dafür ausspricht, dass die Stadt 150.000 Euro aus ihrem 300-Millionen-Euro-Haushalt nach Vorschlägen von Bürgerinnen und Bürgern ausgibt, dürfte vom Stimmverhalten der SPD abhängen. Die anderen Fraktionen scheinen festgelegt.

Bürgerschaftliches Engagement

Die Bündnisgrünen haben vorgeschlagen, künftig einen Anteil von zunächst 150.000 Euro für den Bürgerhaushalt einzuplanen. Geld soll dorthin fließen, wo bürgerschaftliches Engagement Unterstützung verdient.

Die Bürger sollen in dem Gefühl gestärkt werden, dass sie vor Ort etwas erreichen können, argumentieren die Grünen-Stadtverordneten Ralf Krombholz und Martina Marx. Denn oft seien es die kleinen Sachen, bei denen die Mitbürger denken: Hier wäre mit einer kleinen Finanzspritze viel erreicht.

Beispiele für Finanzspritzen

Die Grünen nennen Beispiele: Ein Verein möchte sich um die saisonale Bepflanzung einer Fläche im öffentlichen Raum kümmern, die freiwillige Feuerwehr möchte mit Jugendlichen neben dem Sportplatz eine Schutzhütte bauen, für Straßenfeste soll ein Anhänger mit Bänken, Tischen, Gläsern, Tellern und Besteck ausgeliehen werden, an einem Wanderweg soll eine Knorpelschänke aufgestellt werden, eine Theater-AG möchte etwas aufführen, aber es fehlt ein kleiner Zuschuss.

In der Hauptausschusssitzung am Montag signalisierten die Fraktionen der Linken und der AfD Zustimmung für diese Art, bürgernah Politik zu machen. CDU, Freie Wähler und FDP sind davon nicht überzeugt, und Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ebenso wenig. Die SPD hat sich im Ausschuss enthalten.

SPD will sich am Dienstag finden

„Ich bin dafür, aber wir wollen das am Dienstag erst in der Fraktion besprechen“, sagt die Vorsitzende Britta Kornmesser. Sie war es, die mit Martina Marx nach Gesprächen in deren Wohnzimmer, zu Kämmerer Detlef Reckow in Rathaus geeilt war, um die Sache voranzubringen.

Wegen der Coronakrise geriet der Bürgerhaushalt erneut ins Hintertreffen, nun ist er wieder da und sorgt prompt für böses Blut unter den Brandenburger Stadtverordneten. Besonders der einflussreiche CDU-Mann Walter Paaschen erregt die Gemüter.

Paaschen räumt ein, dass er vor zehn Jahren für den Bürgerhaushalt gewesen sei. Doch er habe hinzugelernt. Nach seinen Informationen erreiche ein Bürgerhaushalt, den es in Städten wie Potsdam und Neuruppin längst gibt, nicht den gewünschten Effekt.

„Heuchelei und Populismus“

In Potsdam etwa sei von einer Vielzahl an Projektvorschlägen nur ein kleiner Teil umgesetzt worden. Mit einem Riesenaufwand würden nur eine dünne Mitsprache und dünne Ergebnisse erreicht.

„Ich weiß, was die Leute wollten und was nicht, die mehrheitliche Auffassung setze ich in meiner Politik um“, reklamiert Walter Paaschen als gewählter Vertreter für sich. Dem Bürgerhaushalt heftet der CDU-Politiker die Etikette Heuchelei und Populismus an.

Wie Geld für Eis oder Hamburger

Die im Bürgerhaushalt eingestellte Summe vergleicht er mit einer Vaterrolle: „Das ist, als wenn ich ungeduldigen Kindern ein paar Euro gebe und sage: Kauft euch davon ein Eis oder einen Hamburger“. Das Geld suggeriere Mitsprache, sei aber „wie Spielgeld, um sich mal einen schönen Abend zu machen“.

Genau solche Formulierungen waren es, die die politischen Gegner verzweifeln lassen. Martina Marx äußert sich entsetzt über „die Art und Weise“, wie respektlos die CDU über Bürgerinnen und Bürger herzieht“.

Paternalistisches Politikverständnis

Claudia Sprengel (Linke) stöhnt über die „Arroganz“ und das „paternalistische Verständnis von Politik“ mit den Worten: „Wenn Herr Paaschen (CDU) die Bürgerinnen mit Kindern und das Geld mit Bonbons vergleicht, dann sind wir Stadtverordnete wohl die netten Onkel und Tanten, die so großzügig sind und Kamellen verteilen.“

Ralf Krombholz empfiehlt sich die Beispiele anderer Städte anzuschauen und will es der Verwaltung überlassen, ein geeignetes Verfahren vorzuschlagen, wie Bürger über die Verwendung von 150.000 Euro mitbestimmen können. Auch für ihn ist klar, dass nicht alles gehen wird: „Wenn der Topf dann leer ist, ist er eben leer.“

Von Jürgen Lauterbach