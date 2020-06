Pritzerbe

Seit dem frühen Mittwochmorgen hockt ein Mann in schwindelerregender Höhe auf dem Telefonfunkmast nahe dem Bahnhof in Pritzerbe. Die Brandenburger Polizei hat das Gebiet in der Marzahner Chaussee abgesperrt.

Zwischen kurz nach 6 Uhr und etwa 9.30 Uhr läuft der Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an Ort und Stelle. Spezialeinsatzkräfte von der Verhandlungsgruppe der Polizei und die Höhenrettung sind angerückt.

Anwohner hatten die Polizei über den Mann informiert, der von oben herab verfassungsfeindliche Parolen rief.

Der Polizei gelang es, Kontakt zu dem betrunkenen Mann auf dem Mast aufzunehmen. Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz erklärte sich der Mann bereit, sich retten zu lassen. Zur Stunde befindet er sich in einem Rettungsfahrzeug auf dem Weg in eine Fachklinik, also in die Psychiatrie.

Vor einer Woche auf Pritzerber Dach

Ob es sich bei dem Kletterer um den gleichen polizeibekannten Mann aus Pritzerbe handelt, der vor genau einer Woche auf das Dach eines Hauses in Pritzerbe geklettert war, bestätigt die Polizei bisher nicht. Nach MAZ-Informationen trifft das jedoch zu.

Der 36-Jährige hatte am Morgen des 10. Juni Dachziegel auf die Straße geworfen, war auf dem Flachdach herum getorkelt und hatte verfassungsfeindliche Parolen gebrüllt. Feuerwehrleute holten ihn auf einer Drehleiter auf den Boden der Tatsachen.

Anschließend wurde der 36-Jährige in die Psychiatrie gebracht.

