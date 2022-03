Hölle West: Brandenburg an der Havel kämpft weiter um die Metzger-Halle

Brandenburg/H

Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) spielt in Sachen Zukunft der Sporthalle an der Justizvollzugsanstalt auf Zeit: „Lassen sie uns das Ergebnis der derzeit laufenden Prüfungen abwarten, bis Mitte, Ende April wird das vorliegen. So lange ist die Halle auch noch mit dem Prozess gegen den ehemaligen KZ-Wachmann blockiert.“

Prüfung beim Landesbetrieb

Die Ministerin lässt derzeit vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen BLB untersuchen, inwieweit sich die Sporthalle dauerhaft als Justizsaal für große Prozesse nutzen lässt.

Justiz hat „akutes Raumproblem“

Damit stößt sie auf breiten Widerstand in Brandenburg an der Havel. Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hat an seine Parteifreundin geschrieben und klar gemacht, welche Bedeutung die Halle hat, nicht nur für die beiden sie nutzenden Vereine SV 63 und Budokan, sondern angesichts der Sportstättenknappheit für den gesamten Stadtsport. Er hat angeboten, dass die Stadt die Halle übernimmt. Das hat Hoffmann offensichtlich ausgeschlagen, sie sagt im Rechtsausschuss des Landtages, sie habe Scheller geantwortet, verschweigt aber den Inhalt. An anderer Stelle sagt sie aber, ein Erwerb oder Neubau an anderer Stelle komme nicht in Frage, die Justiz habe ein „akutes Raumproblem“.

Freie-Wähler-Chef Péter Vida hat das Thema in den Landtag gebracht, er fordert, die „Interessen der Justiz nicht über die Interessen des Kinder- und Jugendsports zu stellen“.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser hält ebenfalls dagegen: „Die Halle ist zu DDR-Zeiten schon für den Vereinssport gebaut worden, hier trainieren fast 400 Mitglieder. Einen Verhandlungssaal kann man auch an einem anderen Gerichtsort bauen.“

Weiterer Protest geplant

Kornmesser stellt in Aussicht, dass sich der SV-63-Verein auch mit einer Petition an den Petitionsausschuss des Landtages wenden wird. Beim Stadtsportbund gibt es Pläne, den direkten Kontakt zu Ministerpräsident Dietmar Woidke zu suchen, um die Landesregierung zu einem Umdenken in Sachen Sporthalle zu bewegen.

