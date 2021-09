Wenzlow

Es geht um zehn Zentimeter. Für Leute mit Gehhilfen und Rolli-Fahrer können sie zur unüberwindlichen Hürde werden. Doch daran haben die Planer des neues Gehweges in der Wenzlower Straße offenbar nicht gedacht. Wo die Pflasterung auf die Kreuzung (Gaststätte) mit der durch Wenzlow verlaufenden Kreisstraße trifft, ist von Barrierefreiheit keine Spur. Hochgesetzte Betonborde teilen den kommunalen Gehweg und die Durchfahrtsstraße unverändert in zwei Welten.

Der neue Gehweg in der Wenzlower Dorfstraße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Anwohner Eckhard Schindler ein Unding. Zwar sei die Erneuerung des Fußweges eine gute Sache, doch die Barrierefreiheit sei schlichtweg ignoriert worden. „Eine große Mehrheit in unserem Straßenzug sind ältere Mitbürger. Wenn die mal mit dem Rollator zur Bushaltestelle oder zum Bäcker wollen, sind die Borde hinderlich. Ich verstehe nicht, wie man in der heutigen Zeit noch so bauen kann“, meint der Rentner, der selbst einen Enkel in der Familie hat, der auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Vorbildliche Übergänge in Grüningen

Dabei sollte es eigentlich anders kommen. So stand es jedenfalls in einem Informationsschreiben des Amtes Ziesar vor Beginn der Baumaßnahme an die Anwohner. Daraus geht hervor, dass die Querungen abgesenkt werden sollten. Doch daraus ist nichts geworden. Auch Gerd Mewes, dessen Anwesen direkt an die Kreuzung mit der gegenüberliegenden Gaststätte „Zur Post“ grenzt, kann über die Bauausführung nur mit dem Kopf schütteln. Dass es anders geht, ist im Wenzlower Ortsteil Grüningen zu sehen. Mit der Sanierung der Landesstraße sind barrierefreie Fußgängerüberquerungen samt Mittelinsel entstanden. Auch Teile der Wenzlower Dorfstraße haben bereits abgesenkte Borde, die im Zuge früherer Gehwegsanierungen entstanden sind.

Mit der Sanierung der Landesstraße wurde im Wenzlower Ortsteil Grüningen ein barrierefreier Fußgängerübergang angelegt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Uns stellt sich die Frage, ob in einer Gemeinde unterschiedliche Rechtsnormen für die Schaffung der Barrierefreiheit gelten“, schreibt Eckhard Schindler in einem bislang unbeantworteten Beschwerdebrief an Amtsdirektor Norbert Bartels. Die MAZ hat bei der Gruppe Planwerk nachgefragt. Das Ingenieurbüro in Berlin ist für die Planung des Wenzlower Gehweges verantwortlich. Stadtplaner Markus Fichtner sagte der MAZ auf Nachfrage: „Eine Absenkung der Borde ist nicht Teil der Maßnahme. Denn die Borde sind bereits Bestandteil der Kreisstraße und damit in der Trägerschaft des Landkreises. Eine nachträgliche Barrierefreiheit wäre nur in einem separaten Projekt in Absprache mit dem Straßenbaulastträger möglich“, so Fichtner. Ob es dazu kommt, konnte auch Bauamtsmitarbeiter Michael Stingl auf Nachfrage nicht sagen.

An der Zufahrt zur Wenzlower Kirche wurden die Borde nachträglich wieder abgesenkt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel der Wenzlower Kirche. Die Zufahrt zum Gotteshaus war im Zuge des Gehwegbaus ebenfalls nicht abgesenkt worden. Nachbar Eckhard Schindler schlug bei der bauausführenden Firma Alarm. Am Ende wurden die Borde noch einmal angefasst und tiefer gesetzt. Der in fünf Bauabschnitten unterteilte Gehwegbau in der Dorfstraße ist die derzeit größte Tiefbaumaßnahme in Wenzlow mit einem Gesamtvolumen von rund 180 000 Euro plus Planungskosten. Die Kosten werden zu 60 Prozent gefördert. Insgesamt werden rund 750 Meter Fußweg neu gepflastert.

