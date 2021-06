Brandenburg/H

Vielleicht wäre es zu viel gesagt zu behaupten, dass Gudrun Rojas die Zahngesundheit erfunden hat in Bezug auf Generationen von Kindern in Brandenburg an der Havel.

Doch mit Sicherheit haben Tausende junge und nicht mehr ganz so junge Frauen und Männer in Brandenburg an der Havel ihre hoffentlich gesunden Zähne der langjährigen Leiterin des Zahnärztlichen Dienstes am Gesundheitsamt in Brandenburg an der Havel zu verdanken. Denn sie war jahrzehntelang Dauergast in Kitas und Schulen.

Ehe Gudrun Rojas zum Ende des Monats nach 30 Jahren Dienst in den Ruhestand wechselt, erhält sie eine unter Zahnmedizinern in Deutschland renommierte Auszeichnung. An diesem Dienstag hat der Verein Aktion Zahnfreundlich der Brandenburgerin die Friedrich-Römer-Ehrenmedaille verliehen.

„Es ist mir eine große Freude, zum ersten Mal eine Frau für ihre herausragenden Leistungen mit unserer Ehrenmedaille zu ehren“, sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Zimmer in seiner Lobrede auf die promovierte Fachzahnärztin für Kinderstomatologie und für Öffentliches Gesundheitswesen. Ihren Beruf als Zahnärztin übt Rojas nach ihrem Zahnmedizin-Studium in Sofia seit 1980 aus.

In seiner Laudatio scheut Professor Zimmer keine Superlative. ,„Die biografischen Daten lassen kaum erahnen, welche Leistungen Dr. Rojas vollbracht hat und welchen Fußabdruck sie hinterlässt“, sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin und Lehrstuhlinhaber für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin an der Universität Witten/Herdecke in der Online-Feierstunde mit gut 30 Teilnehmern.

Die nächtliche Nuckelflasche fördert Karies Die Aktion Zahngesundheit hat mit Gudrun Rojas gesprochen. Die MAZ dokumentiert einige ihrer Kernaussagen. „Meine präventive Arbeit in Kitas und Schulen geht zu Ende. Wissen, Erfahrungen und Anerkennung aus dieser Zeit sind Grundlagen für die Weiterführung meiner ehrenamtlichen Aufgaben.“ „Durch die Corona-Pandemie hat sich viel für die Kinder verändert. Die gruppen-prophylaktische Betreuung wird das zweite Schuljahr in Folge nicht mehr kontinuierlich und flächendeckend durchgeführt. Das hat Auswirkungen auf ihre Gesundheit.“ „Die Mundgesundheit hat sich verbessert. Dieser positive Trend ist auch bei Kleinkindern und bei Kindern aus sozialen Problemlagen erkennbar.“ „Eltern sind informierter und kritischer geworden. Leider sind sie auch empfänglich für Informationen, die für die Gesundheit ihrer Kinder nicht nur gut sind. . . Einheitliche Botschaften, wie aktuell die Fluoridempfehlungen für Kleinkinder der Zahnärzte und Kinderärzte, sind daher enorm wichtig.“ Die nächtliche Gabe der Nuckelflaschen und somit Elternverhalten haben den größten Einfluss, gefolgt von der sozialen Lage, auf die Entstehung der frühkindlichen Karies haben. Verhalten kann durch Präventionsstrategien, wie „Kita mit Biss“, beeinflusst werden.“

Er kenne Gudrun Rojas seit 1993 und ihn beeindrucke neben ihrer Fachkompetenz stets ihre Hartnäckigkeit, mit der sie auch unbequeme Ziele gegen Widerstände verfolge. Aus ihrem Beruf habe sie eine Herzensangelegenheit gemacht, um die Mundgesundheit von Kindern und Jugendlichen und damit letztlich der gesamten Bevölkerung zu verbessern.

„Für Gudrun Rojas ist es inakzeptabel, dass man Armut am Gebiss erkennt“, hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke 2018 bei der Verleihung des Bundesverdienstordens an die Leiterin des Zahnärztlichen Dienstes in Brandenburg an der Havel.

Gudrun Rojas hat das Präventionsprogramm „Kita mit Biss“ auch außer Landes getragen. Quelle: Screenshot der Online-Feierstunde

Die seit 1992 als Fachberaterin im Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg tätige Frau hat als Mitautorin das Präventionsprogramm „Kita mit Biss“ in mehreren Bundesländern wie eine Botschafterin unters Volk gebracht und ist damit erfolgreich gewesen.

Die aktuelle Auszeichnung ist mit der Ehrenmitgliedschaft in der Aktion Zahnfreundlich verbunden. Gudrun Rojas ist erst der vierte Mensch, der die Friedrich-Römer-Medaille seit der ersten Verleihung vor 16 Jahren erhält. Denn der Verein nimmt die Ehrung nicht in regelmäßigen Abständen vor, sondern immer nur dann, wenn jemand sie besonders verdient hat.

Die auch als Fachautorin bekannte Gudrun Rojas hat in der Online-Feierstunde bekannt gegeben, dass sie ihr ehrenamtliches Engagement fortsetzen möchte.

Von Jürgen Lauterbach