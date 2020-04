Brandenburg/H

Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Tschirchdamm riefen in der Nacht zu Donnerstag die Polizei, weil ein offensichtlich Betrunkener in ihrem Hausflur wütete. Der Mann wohnt nicht in dem Haus, klopfte jedoch mehrfach an mehrere Wohnungstüren und brüllte herum.

Als die Beamten gegen 0.30 Uhr eintrafen, erteilten sie dem 26-Jährigen im Hausflur einen Platzverweis. Der Mann dachte jedoch nicht daran, sich aus dem Staub zu machen. Die Polizisten halfen mit einfacher körperlicher Gewalt nach und bugsierten ihn schließlich vor die Haustür. Dabei wehrte er sich so stark mit Schlägen und Tritten, dass die Beamten ihn auf den Boden drückten und ihm Handfesseln anlegten.

Sie verfrachteten den Pöbler in ihren Streifenwagen und fuhren zur Wache. Auch während der Fahrt beruhigte sich der Mann nicht. Im Gegenteil: Laut Polizeibericht versuchte er, die Beamten anzuspucken. Das misslang jedoch. Die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle.

Von Philip Rißling