Brandenburg/Hl

Kriminalität, Müll, fehlende Perspektiven und leer stehende Wohnungen sind für Christin Willnat die häufigsten Probleme in Hohenstücken. Sie ist als Vorsitzende des Stadtteilbeirats wiedergewählt und seit zweieinhalb Jahren im Ehrenamt.

Sie will etwas verändern, auch wenn ihr der Kampf im Brandenburger Stadtteil oft schwierig erscheint. „Ich habe meine Kindheit in Hohenstücken verbracht. Früher lebten hier viele junge Familien, die sich mit dem Stadtteil identifiziert haben. Heute herrscht oft Trauer und Leere. Die jungen Menschen brauchen mehr Treffpunkte und sollten nicht sofort verjagt werden“, sagt die 35-Jährige.

Christin Willnat ist als Vorsitzende des Stadtteilbeirats in Hohenstücken wiedergewählt. Quelle: André Großmann

Christin Willnat erlebt, dass viele Menschen aus dem Stadtteil wegziehen. In der Willibald-Alexis , Gertrauden- und Christinenstraße stehen Wohnblöcke fast leer, in den nächsten Monaten und Jahren reißen die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wobra und die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg (WBG) weitere Blöcke ab.

Hohenstücken verliert Einwohner 373 Menschen haben seit 2015 den Brandenburger Stadtteil Hohenstücken verlassen. Dies geht aus dem aktuellen Bevölkerungsbericht der Havelstadt hervor. 15,4 Prozent sind Nichtdeutsche, insgesamt leben 7641 Menschen in Hohenstücken. Wer sich ehrenamtlich im Stadtteilbeirat engagieren will, meldet sich bei Quartiersmanager Tino Haberecht unter 03381/3065758.

Mehr Müll und Brutalität

In Hohenstücken liegt oft Müll von Anwohnern. Quelle: privat

Christin Willnaht sieht, wie Bewohner ihren Müll direkt auf die Straße werfen und bemerkt mehrmals pro Woche Schlägereien am Tschirchdamm. „Die Brutalität hier hat zugenommen, gerade rund um das Rewe-Center. Freunde mussten schon mehrmals die Polizei rufen“, sagt sie und gibt dennoch nicht auf. Sie läuft mit Anwohnern durch die Straßen, räumt ehrenamtlich im Stadtteil auf und spricht mit den Menschen.

Als Verlust bezeichnet sie das Aus vom sozialen Kaufhaus Obolus im alten Einkaufscenter am Tschirchdamm. Ein „Russen-Aldi“ mit dem Namen Mere sollte am gleichen Standort folgen, doch bislang hat sich nichts getan.

Anfragen dazu beantwortet die Hausverwaltung der NWE Consulting GmbH aus Leipzig nicht. Anwohner Lutz Dieckmann weiß aber mehr. „Hier soll ein Tedi-Markt rein, vielleicht auch ein polnischer Supermarkt. Die LKW zur Verladung der Waren standen schon mehrmals da“, sagt er der MAZ.

Für Christin Willnat ist Hohenstücken mehr als nur ein Wohngebiet. Als sie in der Gertraudenstraße auf der Inliner-Anlage sitzt, kommen Erinnerungen hoch. Sie denkt an die Zeit, in der sie als Kind auf dem See im Baggerloch ins Wasser einbrach und schnell nach Hause musste. Willnat lächelt, als sie sich in ihrem Kiez umsieht.

Neue Hoffnung auf einen Wochenmarkt

Dann benennt sie ihre Ziele. Sie will weniger Hundekot, eine Ladesäule für E-Autos und mehr Spiel- und Sportplätze für Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren. „In der Max-Herm-Straße haben wir eine riesige Freifläche. Da würde sich ein Fußballplatz ideal anbieten“, sagt sie. Anschließend spricht sie über ihren Traum von einem neuen Wochenmarkt am Tschirchdamm.

So sieht die Fläche des möglichen Wochenmarktes in Hohenstücken aus. Quelle: Julia Kazmierczak

Das Thema beschäftigt Stadtteilbeirat und Anwohner seit Jahren. Bislang waren aber alle Versuche für einen Neustart erfolglos. Weil unklar ist, wie die Nachfrage ist, startet der Stadtteilbeirat zuerst mit einem Testlauf am 3. Oktober. Anschließend sollen mindestens drei bis vier weitere Märkte stattfinden.

„Nach dem Testlauf haben wir Zahlen und verlässliche Daten, mit denen wir dann bei der Stadt argumentieren können“, sagt Willnat. Sie macht klar, wie sehr die Menschen neben dem Bürgerhaus weitere Anlaufstellen in Hohenstücken vermissen, bei denen sie miteinander ins Gespräch kommen.

Christin Willnats ehemaliger Wohnblock in der Henriettenstraße ist seit Jahren abgerissen, doch ihre Identifikation für die Menschen bleibt. „Ich hoffe, dass Hohenstücken ansatzweise mal wieder so attraktiv wird, wie es einmal war. Mit den neuen Eigenheimen am Carolinenring verändert sich das Bild. So gibt es neue Anreize, hierherzuziehen“, sagt sie der MAZ. Sie empfindet die Entwicklung des Stadtteils als Wandel , nicht als Niedergang.

Kaum Interesse am Stadtteilbeirat

Dennoch ist das Interesse der Brandenburger in Hohenstücken mitzuwirken, gering. „Wir brauchen dringend neue Mitglieder im Stadtteilbeirat, aktuell sind es nur vier“, sagt die Brandenburgerin und bittet um Hilfe.

Christin Willnat lebt nicht in Hohenstücken, sondern in Plaue. Sie ist vor 13 Jahren umgezogen, weil ihre Wohnung für sie allein damals zu teuer war. Heute sind die Mieten in Hohenstücken oft günstiger als in anderen Brandenburger Stadtteilen.

Eine Rückkehr erscheint unwahrscheinlich, sie schließt es aber nicht aus. „Hohenstücken ist extrem im Wandel. Niemand weiß, was die Zukunft bringt“, sagt die 35-Jährige. Klar ist, dass sie sich weiter für die Menschen im Stadtteil einsetzen will. „Und das so lange wie möglich“, sagt Willnat.

Von André Großmann