Hohenstücken: Einbrecher klaut Palme und radelt nachts damit nach Hause

Brandenburg/H

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Brandenburg staunte am späten Mittwochabend in Hohenstücken nicht schlecht: Sie traf auf dem Weg zu einem Einsatz auf einen Fahrradfahrer, der eine einen Meter große Palme im Arm festhielt – und das während der Fahrt auf seinem Velo. Die Beamten hielten den Mann gegen 23 Uhr vorsorglich an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei wurden seine Personalien festgestellt. Dann durfte der Mann seine Fahrt mit ungewöhnlicher Fracht fortsetzen. Die Polizisten schauten sich anschließend zur Sicherheit umliegende Läden an. Dabei stellten sie fest, dass sich jemand gewaltsam Zugang zum Außengelände eines Geschäfts verschafft und von dort mehrere Pflanzen gestohlen hatte. Dort herum standen auch Palmen wie diese, die der nächtliche Radler unterm Arm trug. Die Polizisten suchten daraufhin den Mann, den sie zuvor mit der Palme angetroffen hatten, zuhause auf. Er übergab ihnen die Pflanze daraufhin, ohne zu murren. Gegen den 34-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Von Philip Rißling