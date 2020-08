Hohenstücken: Einbruch mit Brand im Vereinsheim des FFC Brandenburg

Brandenburg/H

Unbekannte Täter sind Samstagnacht in das Vereinsheim des FFC Brandenburg in Hohenstücken eingebrochen, berichtet die Polizei. Sie hebelten gegen 2 Uhr nachts die Eingangstür des Gebäudes in der Friedrich-Grasow-Straße auf.

Die Polizei schreibt von „ Vandalismus im Waschraum und der Umkleidekabine“. Die Täter setzten schließlich einen Lagerraum in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Kriminaltechniker sicherten Spuren. Es entstand hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

