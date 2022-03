Brandenburg/Havel

Das Einkaufszentrum (EKZ) am Tschirchdamm 17 schließt am 1. April für Kunden und das ist kein Aprilscherz. Der Eigentümer des Objekts, die NWE Consulting GmbH aus Leipzig und die Betreiber des Supermarktes „Dein 1Kauf“ werden wohl vor Gericht um hunderttausende Euro streiten.

Zur Galerie Mitarbeiter im EKZ am Tschirchdamm 17 bangen um ihre Jobs, zum 1. April soll das Objekt für den Kundenverkehr schließen. Die MAZ zeigt Einblicke ins Objekt.

Jobs in Gefahr

Als wäre all das nicht schlimm genug, sind die Jobs von Mitarbeitern eines Nagelstudios, Corona-Testzentrums, Schmuck- und Uhrenfachhandels und des Discounters „Dein 1 Kauf“ in Gefahr. Der Vermieter erhebt in einem Brief schwere Vorwürfe. Darin erklärt er die Gründe, die seiner Ansicht nach zur Schließung des Objekts führen. „Diese schwierige Entscheidung wurde vom Eigentümer nach den nicht erlaubten Handlungen des Mieters des Supermarktes Dein 1Kauf getroffen“, heißt es in dem der MAZ vorliegendem Dokument. Darin behauptet die NWE Consulting , dass die Eröffnung des Supermarktes am 18. Dezember von der Brandenburger Stadtverwaltung nicht genehmigt gewesen sei.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streit zwischen Mietern und Eigentümer

„Das Ergebnis dieser Handlungen war die Nutzungsuntersagung vom 25.1.2021- die Schließung des oben genannten Einkaufszentrums und eine hohe Geldstrafe die von dem Eigentümer verlangt wurde“, schreiben Vertreter der NWE weiter. Sie behaupten, seit mehr als zwei Jahren „systematisch in die Sanierung des Objektes und die technische Gebäudeausstattung investiert“ zu haben und betonen, insgesamt mehr als 360.000 Euro für Reparaturarbeiten und Betriebskosten ausgegeben zu haben. Bei einem weiteren Betrieb des Einkaufszentrums würden der NWE jeden Monat weitere Verluste von mehr als 8000 Euro entstehen. Der Vermieter behauptet auch, dass „Dein 1 Kauf“ schon 40.000 Euro Schulden hätte. Die NWE-Consulting habe daher die Zahlungen an alle Versorgungsunternehmen eingestellt, ab dem 1. April wäre das EKZ also ohne Strom-, Wasser-und Wärmeversorgung und Müllabfuhr.

Für Gesellschafter Oliver Perz vom Discounter „Dein 1 Kauf“ sind die Aussagen des Vermieters Lügen. Er macht auf MAZ-Anfrage klar, dass die Supermarktbetreiber wegen der fehlenden Sanierung der Brandschutzanlage schließen müssen. „Wir haben mehr als 400.000 Euro in den Standort investiert, weil der Vermieter nichts getan hat“, sagt Perz. Er und seine Mitarbeiter hätten Handwerker besorgen müssen, die Löcher in der Decke beseitigen, Lampen im Einkaufszentrum installieren, Fugen und Türen erneuern. „Der Vermieter wusste doch immer Bescheid, was hier passiert. Uns zu unterstellen, dass wir rechtswidrig eröffnet haben, ist eine Unverschämtheit. Wir haben das Gefühl, dass jetzt nur ein Sündenbock für die Schließung gesucht wird, weil er sich um nichts gekümmert hat“, sagt er.

Immer wieder Probleme mit dem Vermieter

Der Discounter mit 4000 Artikeln im Sortiment sollte die Geschichte einer neuen Supermarktkette begründen, doch jetzt könnten 12 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Momentan arbeitet das Team im Markt bei Temperaturen von acht bis zwölf Grad Celsius, weil die Heizungsanlage defekt ist. Aktuelle und ehemalige Mieter bestätigen gegenüber der MAZ, dass es im Einkaufszentrum immer wieder Probleme mit dem Eigentümer gab. „Der Besitzer wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, dass sich im Einkaufszentrum etwas beim Brandschutz tun muss. Nie ist etwas passiert“, sagt Unternehmer Henry Baum. Er betreibt seit 1993 einen Uhren- und Schmuckfachhandel im EKZ am Tschirchdamm und beschäftigt in der Filiale zwei Angestellte. „Es ist für uns eine Katastrophe, dass wir jetzt schließen müssen und vor allem so kurzfristig. Hier wurde uns die Pistole auf die Brust gesetzt“, sagt Baum, der am 1. März einen Brief der NWE Consulting mit den Infos zur Schließung erhalten hat.

Auch Sven Wolfram kennt die Methoden des Vermieters. Er hat von Oktober 2012 bis Dezember 2020 das soziale Kaufhaus Obolus in Hohenstücken betrieben. Auch er berichtet von Mitarbeitern, die wegen der defekten Heizungsanlage in dicker Winterjacke arbeiten mussten. „Wir waren zwei Winter ohne vollwertige Heizung“, sagt der 46-Jährige. Der Brandenburger hatte damals zunächst die Hoffnung, dass sich etwas ändert, doch nichts passierte. „Wenn mal eine Arbeit durchgeführt wird, wurde diese nicht bezahlt. Daher gab es hier in der Gegend kaum noch Handwerker, die ihre Leistungen anbieten wollte. Zum Schluss kamen Sanitärfirmen von weit her. Ob die ihr Geld gesehen haben, keine Ahnung“, sagt er. Einen Kontakt zur NWE bekam er nur, wenn er per WhatsApp Bilder von Havarien sendete. Obwohl Wolfram das soziale Kaufhaus am Herzen lag und er für den Erhalt kämpfte, war er am Ende erleichtert, dass es nicht mehr weiterging, ihm fehlte irgendwann die Kraft.

Schock für den Stadtteilbeirat

Die Mitglieder des Stadtteilbeirats in Hohenstücken sind von der Situation rund ums Einkaufszentrum geschockt.Daher wenden sich Christin Willnat und Werner Jumpertz jetzt an die städtische Wirtschaftsförderung und Bauverwaltung. Sie hoffen auf eine tiefgehende Analyse und schreiben einen Brandbrief an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Das Einkaufszentrum am Tschirchdamm 17 gehört zum Leben in Hohenstücken, 1993 eröffnete hier der Supermarkt „Minimal“, später kauften die Kunden unter dem neuen Namen „Rewe“ ein und das bis Dezember 2013. „Dieses Einkaufszentrum war mal der Treffpunkt in Hohenstücken. Jetzt droht das Aus, das darf doch alles nicht wahr sein“, sagt Christin Willnat.

Brandbrief an den Oberbürgermeister

Oliver Perz fragt sich auch, wieso die Brandenburger Stadtverwaltung das Objekt trotz der Mängel am Brandschutz nicht früher geschlossen hat und kritisiert die NWE. „Der Vermieter hat uns unter falschen Tatsachen eröffnen lassen und nicht alle Mängel beim Brandschutz mitgeteilt. Wir haben für 50.000 Euro Reparaturarbeiten durchgeführt. Dabei wäre hierzu der Vermieter vertraglich verpflichtet gewesen. Er sitzt irgendwo in Russland, will Mieteinnahmen generieren und der Rest interessiert ihn nicht“, sagt Perz der MAZ. Für ihn nimmt die NWE Consulting so bewusst in Kauf, dass Existenzen zerstört werden. Es bleibt spannend, wie es mit dem Einkaufszentrum weitergeht. Denn die NWE Consulting bewirbt die Objekte im Einkaufszentrum auf Immobilienscout 24 trotz der angekündigten Schließung weiter als geräumige Gewerbeflächen.

Von André Großmann