Brandenburg/H

Der Johanniter Seniorentreff „ Plauderecke“ in Hohenstücken ist nach Corona-Pause wieder da. Er öffnet am 18. August nach mehr als vier Monaten endlich wieder seine Türen in der Max-Herm-Straße 4, teilt Jessica Schulz mit.

„Die Schließung war aufgrund von Covid-19 unumgänglich, umso mehr freuen wir uns jetzt, dass es endlich wieder losgeht“, freut sich Susann Süß, Pflegedienstleitering der Johanniter in Brandenburg/Havel.

Doch die Umstände, unter denen geplaudert werden darf, sind nicht ganz ohne Einschränkung. Den Angaben zufolge dürfen im Moment nur noch sechs Personen gleichzeitig in einem Raum sein.

Masken nur beim Gang durch den Raum

Die Gäste müssen zwar Masken tragen, aber nur, ähnlich wie in einem Restaurant, wenn sie sich in den Räumen bewegen. So soll der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden.

Was ist „die Plauderecke“? Sie bietet einen offenen und gemütlichen Treffpunkt zum gemeinsamen Spielen, Kaffee trinken oder auch Gedächtnistraining und vieles mehr.

Der Treff ist vom 18. August an immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 13:30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Max-Herm-Straße 4 geöffnet und kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Weitere Informationen gibt es auch online hier.

Von Jürgen Lauterbach